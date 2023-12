セリエA第15節の3試合が9日に行われた。

インテルはホームでウディネーゼと対戦。37分にハカン・チャルハノールがPKで口火を切ると、42分にはフェデリコ・ディマルコが強烈な一撃を突き刺してリードを広げる。さらに44分、浮き球にマルクス・テュラムが合わせて押し込み、インテルは3点差で折り返す。そして84分、敵陣でボールを奪ったラウタロ・マルティネスがミドルシュートを沈め、トドメの4点目をマーク。インテルは4-0の快勝で首位をキープした。

ミランはアタランタと敵地で対戦。38分にアタランタの先制を許したものの、前半アディショナルタイム3分にオリヴィエ・ジルーがコーナーキックに合わせて追いつき、同点で折り返す。

55分、ミランからアタランタに期限付き移籍中のシャルル・デ・ケテラーレの折り返しにアデモラ・ルックマンが合わせ、アタランタが勝ち越しに成功する。それでもミランは80分、ルカ・ヨヴィッチの2試合連続ゴールで再び試合を振り出しに戻す。

すると後半アディショナルタイム3分、ダヴィデ・カラブリアが2枚目のイエローカードを受け取り、ミランは数的不利となる。そしてその2分後、ルイス・ムリエルに技ありの決勝点を決められ、白熱のシーソーゲームはアタランタに軍配が上がった。

ラツィオは敵地でヴェローナと対戦。23分にマッティア・ザッカーニが先制点を挙げたものの、70分に追いつかれてしまう。77分にはヴェローナが退場者を出したものの、数的有利を生かせず、1-1のドローに終わった。ラツィオのMF鎌田大地はベンチ入りしたものの、出番は訪れなかった。

セリエA第15節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■セリエA第15節

▼12月8日(金)

ユヴェントス 1-0 ナポリ

▼12月9日(土)

ヴェローナ 1-1 ラツィオ

アタランタ 3-2 ミラン

インテル 4-0 ウディネーゼ

▼12月10日(日)

20:30 フロジノーネ vs トリノ

23:00 モンツァ vs ジェノア

26:00 サレルニターナ vs ボローニャ

28:45 ローマ vs フィオレンティーナ

▼12月11日(月)

26:30 エンポリ vs レッチェ

28:45 カリアリ vs サッスオーロ

◆■暫定順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 インテル(38/+30)

2位 ユヴェントス(36/+14)

3位 ミラン(29/+8)

4位 ローマ(24/+11)

5位 ナポリ(24/+8)

6位 フィオレンティーナ(23/+6)

7位 アタランタ(23/+6)

8位 ボローニャ(22/+5)

9位 ラツィオ(21/0)

10位 トリノ(19/-3)

11位 モンツァ(18/+1)

12位 フロジノーネ(18/-4)

13位 レッチェ(16/-3)

14位 ジェノア(15/-4)

15位 サッスオーロ(15/-5)

16位 ウディネーゼ(12/-13)

17位 エンポリ(11/-17)

18位 ヴェローナ(11/-9)

19位 カリアリ(10/-13)

20位 サレルニターナ(8/-18)