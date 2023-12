ラ・リーガ第16節の4試合が9日に行われた。

ベティスと敵地で対戦したレアル・マドリードは、53分にジュード・ベリンガムの技術が光った今季12ゴール目で先制する。しかし66分、アイトール・ルイバルの強烈なミドルシュートを浴びて追い付かれる。最後まで2点目が遠かったレアル・マドリードは、1-1でドロー。10日に控えるバルセロナとジローナの直接対決を前に、両者との勝ち点差を広げることはできなかった。

レアル・ソシエダのMF久保建英は、2020-21シーズン前半にプレーしたビジャレアル戦で先発出場。38分、右コーナーキックのキッカーを務め、ミケル・メリーノの先制点をアシストする。さらに41分、久保のショートコーナーが起点となり、レアル・ソシエダが追加点を獲得。アルセン・ザハリャンが放ったミドルシュートが、マルティン・スビメンディに当たってゴールに吸い込まれた。そして前半アディショナルタイム4分、相手GKとの駆け引きを制した久保が、リーグ戦8試合ぶりとなる今季6点目をマーク。久保が1ゴール1アシストと躍動したレアル・ソシエダは、3-0の快勝で4戦負けなしとなった。

ラ・リーガ第16節の結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■ラ・リーガ第16節

▼12月8日(金)

ヘタフェ 1-0 バレンシア

▼12月9日(土)

アラベス 0-1 ラス・パルマス

ベティス 1-1 レアル・マドリード

ビジャレアル 0-3 レアル・ソシエダ

マジョルカ 1-0 セビージャ

▼12月10日(日)

22:00 アトレティコ・マドリード vs アルメリア

24:15 グラナダ vs アスレティック・ビルバオ

26:30 カディス vs オサスナ

29:00 バルセロナ vs ジローナ

▼12月11日(月)

29:00 ラージョ・バジェカーノ vs セルタ

◆■暫定順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 レアル・マドリード(39/+24)

2位 ジローナ(38/+16)

3位 バルセロナ(34/+14)

4位 アトレティコ・マドリード(31/+17)

5位 レアル・ソシエダ(29/+11)

6位 アスレティック・ビルバオ(28/+12)

7位 ベティス(26/+2)

8位 ラス・パルマス(24/+1)

9位 ヘタフェ(22/-2)

10位 バレンシア(19/-4)

11位 ラージョ・バジェカーノ(19/-6)

12位 アラベス(16/-6)

13位 ビジャレアル(16/-7)

14位 オサスナ(15/-8)

15位 マジョルカ(14/-6)

16位 セビージャ(13/-1)

17位 カディス(12/-10)

18位 セルタ(9/-10)

19位 グラナダ(7/-16)

20位 アルメリア(4/-21)