プレミアリーグ第16節の6試合が9日に行われた。

前節マンチェスター・シティを下した3位アストン・ヴィラは、ホームでアーセナルと対戦。開始7分、ジョン・マッギンのゴールで幸先よく先制する。リードを保ちながら試合終盤まで耐えると、アーセナルのカイ・ハフェルツにゴール前の混戦から押し込まれてしまう。しかし、ハフェルツのハンドでアーセナルの同点ゴールは認められず。1-0で勝利したアストン・ヴィラはクラブ新記録のホーム15連勝を達成した。

リヴァプールは敵地でクリスタル・パレスと対戦。MF遠藤航は先発出場したものの、前半のみの出場にとどまった。スコアレスで迎えた55分、クリスタル・パレスがPKで先制。しかし75分、クリスタル・パレスのジョルダン・アイェウが退場し、リヴァプールは数的有利を得る。その直後にモハメド・サラーのゴールで追いついたリヴァプールは、後半アディショナルタイムにハーヴェイ・エリオットが逆転ゴールをマーク。2-1で勝利したリヴァプールは、アーセナルをかわして首位に浮上した。

マンチェスター・ユナイテッドはホームでボーンマスと対戦。5分にボーンマスの先制を許すと、その後も攻守両面で精彩を欠き、68分と73分にも失点を喫する。0-3での完敗となった。

ブライトンは降格圏のバーンリーと1-1の痛み分け。MF三笘薫は後半頭からの途中出場で存在感を発揮した。

プレミアリーグ第16節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

◆■プレミアリーグ第16節

▼12月9日(土)

クリスタル・パレス 1-2 リヴァプール

ブライトン 1-1 バーンリー

マンチェスター・ユナイテッド 0-3 ボーンマス

シェフィールド・ユナイテッド 1-0 ブレントフォード

ウルヴァーハンプトン 1-1 ノッティンガム・フォレスト

アストン・ヴィラ 1-0 アーセナル

▼12月10日(日)

23:00 エヴァートン vs チェルシー

23:00 フルアム vs ウェストハム

23:00 ルートン vs マンチェスター・シティ

25:30 トッテナム vs ニューカッスル

◆■暫定順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 リヴァプール(37/+21)

2位 アーセナル(36/+18)

3位 アストン・ヴィラ(35/+15)

4位 マンチェスター・C(30/+19)

5位 トッテナム(27/+7)

6位 マンチェスター・U(27/-3)

7位 ニューカッスル(26/+15)

8位 ブライトン(26/+5)

9位 ウェストハム(24/+1)

10位 チェルシー(19/+2)

11位 ブレントフォード(19/+1)

12位 ウルヴス(19/-5)

13位 ボーンマス(19/-9)

14位 フルアム(18/-5)

15位 クリスタル・パレス(16/-8)

16位 N・フォレスト(14/-11)

17位 エヴァートン(10/-2)※勝ち点「10」剥奪処分

18位 ルートン(9/-14)

19位 バーンリー(8/-18)

20位 シェフィールド・ユナイテッド(8/-29)