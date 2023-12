粗品「『芸人になりたい』と思ったことは1回もなくて…」“アーティスト”になりたかった少年がお笑いの道に進んだ理由とは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月7日(木)の放送は、お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんがアーティストとしてゲスト出演。バンドプロジェクトを始動し、自身が作詞・作曲した楽曲「宙ぶらりん」を11月22日に配信リリースした粗品さんに、パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、お笑いの道に進んだきっかけを伺いました。今回は、芸人ではなくアーティストとして登場した粗品さん。芸人として活動するかたわら、2020年にボカロ曲を発表し、2021年には自身のレーベル「soshina」を設立。同年3月に、第1弾楽曲「乱数調整のリバースシンデレラfeat.彩宮すう(CV: 竹達彩奈)」をリリースしました。2023年4月にリリースした楽曲「夕さりのカノン feat. 『ユイカ』」は、アニメ「青のオーケストラ」(NHK Eテレ)のエンディング曲に抜擢。11月22日に、作詞作曲、ボーカルとギターを担当した楽曲「宙ぶらりん」をデジタルリリースしました。アーティストとしても活躍の場を広げ続けている粗品さんですが、高校生のころには、当番組が主催する10代のアーティストのみによる音楽フェス「閃光ライオット」に応募したこともあるとのことです。COCO教頭:高校1年生のときに「R-1グランプリ」に初出場されているじゃないですか? 10代のころは、芸人になりたかったのでしょうか? それともアーティストになりたかったのでしょうか?粗品:小さいころは、絶対アーティストになりたくて。高校生になってから、わからんくなったんですけど。「R-1グランプリ」は遊びで出たんですよ。COCO教頭:そうなんですね。粗品:お笑いは……「芸人になりたい」と思ったことは1回もなくて。でも、向いていたから、そのままなったんですよね。たまたま結果が出たし、「自分がおもろいらしい」ってわかったから……だから、どちらかというと、“アーティストになりたかった”ほうがデカいですね。COCO教頭:でも、今のタイミングまでアーティストのほうに来なかったのには、理由があるんですか?粗品:でも、お笑いも大好きなので。自分がめちゃめちゃ向いているから……お笑いに!COCO教頭:ヤバッ!(私も)言いたい(笑)!! 天職に出会えた感じだったんですね。粗品:出会いました。番組では他にも、音楽との出会いについて語る場面もありました。また、この日は「なんでも相談室」をテーマに放送。「やらないといけないことがあるのに、好きなこと優先してしまう」という15歳のリスナーと、「自分に自信が持てない」という15歳のリスナーに電話をつなぎ、背中を押す言葉を届けました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/