乃木坂46賀喜遥香 コメント欄の指摘に「アリエルの気持ちで踊っていたら…！」新曲『Monopoly』MVの衣装は悟空っぽい!?

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」。12月7日(木)の放送では、6日(水)リリースのニューシングル「Monopoly」のミュージックビデオについて、リスナーのメッセージを紹介しお気に入りのシーンや撮影の裏話を伝えました。遥香先生、こんばんは! 「Monopoly」のMVすっごく素敵でした。美術もストーリーも見ていて面白かったです! ちなみに私は、遥香先生が天秤から林檎を取って、背景のお花の壁が崩れ落ちるところがお気に入りシーンです! 遥香先生の笑顔とさくら先生の目線の対比がとっても綺麗だなぁって思いました。遥香先生のお気に入りシーンも教えてほしいです!(16歳)賀喜:ありがとうございます! 今回のMVは、『美術もストーリーも見ていて面白かったです』って書いてくれている通り、結構ストーリー性がある、プラス美術さんがすごくて……! ただの窓やコンクリートの壁みたいなのしかなかったところに、美術さんが大量のお花を置いて飾り付けして、すっごく綺麗な植物園みたいにしてくださったんです。セットが崩れる演出とかもあって……物を壊すから、元に戻せないので一発勝負なところもあったんです。それを美術さんが完璧にやられていて……しかも超かわいい! 色味もかわいかったです。私はお花が好きなので、お花いっぱいなのもすごく嬉しかったですね。お花の壁が崩れ落ちるところも1発勝負なので、結構こだわり抜いて撮りました! お花の壁も素敵なんだけど、机の上に置いてある食べ物とか細かいセットが全部かわいいから、細かいところまで観てほしい!私の好きなシーンね。どこも好きなんですけど、2番の『僕の目の前には君しかいない 誰も見えない 独り占め その全て♪』のところが好き(笑)。『僕の目の前には~♪』のところはメンバーが入れ替わって歌っていて、後ろを見たらお花の中にメンバーが立っているんですね。ライティングも超綺麗で、みんなの表情もいいんです。その後の『独り占め~♪』では、(久保)史緒里ちゃんと(山下)美月さんとさくちゃん(遠藤さくらさん)が、パパパパパって変わるんですよ。超かわいい(笑)。全員かわいい中での、さくちゃんの暗闇からのライトがパッて点いた時に振り向く笑顔がいいですね! 何回も見ちゃった!私は隣で撮っているのを見ていたんですけど、どうなるかわかんなくて……! 完成したMVを見たときに、「うわ! ここすごい!」って思った。その後に、私がリンゴにかぶりついているシーンが入るっていう……(笑)。「これ、どこに使うんだろう?」と思って食べていたら、『その全て♪』のところでしたね(笑)。ちなみに、「食べているのはリンゴですか?」って聞かれるんですけど……本当はリンゴを食べさせたかったと思うんですけど、リンゴをかじるのって歯が痛くなりそうな気がするからプラムにしてくれました。あれは、プラムをかじってます! スモモか! 美味しかったです(笑)。「もっと野生的にかじってください!」って言われて、悩みながら撮りました(笑)。賀喜:あと1個あるんですけど……このMVがプレミア公開されたときに、私も見ていたんです。それでコメント欄を見ていたら……私の衣装がオレンジのベストを着て、青のドレスを着ているんですけど、『かっきーの衣装が悟空にしか見えない!』って書いてあって(笑)。私、撮っているときはそんなことに思っていなくて! なんなら(柴田)柚菜に「かっきーの衣装って、(「リトル・マーメイド」の)アリエルみたいだね」って言われたから、アリエルの気持ちで踊っていたら、コメント欄に『かっきー、悟空じゃん!』って書かれていて。「あ、ほんとだ! 私、カカロットじゃん!」って思って(笑)。たしかに、MVでは「無邪気に食べていてください」って言われて、欲に忠実な感じでやっていたので「悟空っぽいかな」ってちょっと思いました(笑)。1回そう見ちゃうと、悟空にしか見えなくなっちゃうんですけど……(笑)。でも私、この色味好きです! 1人だけ耳におっきなお花のイヤリングみたいなのを付けていて、衣装さんってすごいと思いました。バランスがすごいですね! 衣装もお気に入りだから、またどこかで着れたらいいなって思います。そんな「Monopoly」ですが、発売されたのでたくさん聴いていただきたいです。MVも見どころがたくさんありますので、細かいところに注目して、好きなところを見つけながらたくさん観ていただけたら嬉しいなと思います!――ここで「Monopoly」オンエア賀喜:いやぁ~いい歌詞! 情熱的な歌詞ですよね。『君しかいない』とか、『独り占め』とか……“その全て独り占め”って、そんなことあっていいのか!? って思いながら歌っちゃう(笑)。いいですよね~。また新しい乃木坂46を見せていきたいな、って思いますね! MVもいっぱい見てください! よろしくお願いします!★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「乃木坂LOCKS!」は毎週木曜に放送)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/