マルシィ吉田右京「自信を持って頑張って」“クリスマスに告白したい”確率高めな10代の片思いにエール

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。12月のマンスリーアーティストは、3ピースバンド・マルシィのボーカル、ギター、吉田右京さんです。12月6日(水)の放送では、「告白しようと思っているけど自信がない」という15歳の相談に回答しました。もうすぐクリスマスなのに、彼氏ができなくて困っています。ですが今私には好きな人がいて、その人とクリスマス一緒に過ごしたあとに告白しようと思っています! 会う前には、しっかりマルシィ先生の曲も聴いてから行くつもりです!今から緊張して心臓のバクバクが止まらないので、自分に自信が持てる方法とかあったら教えてほしいです。お願いします!!もうすぐクリスマスなのに、彼氏ができなくて困っているってことなんですけど……好きな人とクリスマスを一緒に過ごせるっぽいので、結構いい感じなのかな〜? とはめちゃめちゃ思うんですけど。自信が持てる方法……う〜ん。でも、クリスマスを一緒に過ごしてくれる時点で、結構いい感じな雰囲気になると思うし、たぶん相手もなにか思ってると思うので。そこに自信を持って、"当たって砕けろ"みたいな感じで。すごく怖いとは思うんですけど、僕的には結構確率高めかな〜と思うので、自信を持って頑張って欲しいなと思います! 成功を祈っています。今回選曲された「プラネタリウム」は、2022年リリースの1stアルバム『Memory』に収録されています。またマルシィは、11月29日(水)に2ndアルバム『Candle』をリリース。詳細はオフィシャルサイトまで。