Saucy Dog石原慎也「ヒートテックって1枚で着るもんやと思ってた(笑)」若いころはライブ衣装にも！

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。12月6日(水)の放送では、以前ライブ衣装としては意外なものを着ていたことを明かしました。今回は、ある事象において、いちばん一般的なものを決める恒例企画「普通of普通」をお届けしました。今回のテーマは「トレーナー、ニットの下、何を着てるのか普通に教えて」です。リスナーから届いたメッセージでは、襟付きシャツや白ロンT、バンドTシャツを着ているという声があり、石原自身はこの日"テキーラTシャツ"でした。なかには、"何も着ていない"という投稿もあったのですが、そのメッセージと石原のコメントを紹介します。――リスナーのメッセージを紹介トレーナー、ニットの下は、暑がりなので何も着てません! ですが、外に出た瞬間「下にロンTでも着ればよかった」と、毎回後悔しております。ヒートテックも着たことないので、そろそろ初買いしようかと思っております!――ヒートテックがライブ衣装だった!石原:俺も汗かきだからさ、裏起毛のトレーナーとか着てると「あれ? 汗かいてちょっと冷たくない?」みたいになっちゃうことあんの。みんなもわかるんじゃない?ヒートテック……俺は、マジで一時期ヒートテックがライブ衣装だったことがあんの(笑)。21歳とかのときに、ヒートテックでライブしてたんだけど。今となっては考えられない(笑)。でもそのときは、ヒートテックって1枚で着るもんやと思ってた(笑)。石原:ということで、みんなのメッセージをまとめると、「トレーナー、ニットの下に着てるものの普通」は、Tシャツ類でした! みなさんメッセージありがとうございました!