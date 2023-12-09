TVアニメ「望まぬ不死の冒険者」が2024年1月8日よりAT-X、TOKYO MX、サンテレビ、BS日テレで放送される。キービジュアルと本PV第2弾が発表された。
「望まぬ不死の冒険者」は落ちこぼれ冒険者のレントが、迷宮で命を落としたところ、最弱のモンスター“骨人（スケルトン）”となって目覚めたことから始まるダークファンタジー。キービジュアルにはレント・ファイナ、ロレーヌ・ヴィヴィエ、シェイラ・イバルス、リナ・ルパージュの姿が描かれた。
原作は丘野優による小説。Webマンガサイト・コミックガルドでは、中曽根ハイジによるコミカライズ版が連載中だ。アニメではレント・ファイナ役は鈴木崚汰、ロレーヌ・ヴィヴィエ役は小松未可子、シェイラ・イバルス役は長谷川育美、リナ・ルパージュ役は鈴代紗弓が務める。
望まぬ不死の冒険者
放送情報
AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日21:00～
TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
サンテレビ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～
BS日テレ：2024年1月9日（火）より毎週火曜日23:30～
配信情報
dアニメストア / Netflix / その他配信サービス
スタッフ
原作：丘野優（オーバーラップノベルス刊）
キャラクター原案：じゃいあん
原作コミック：中曽根ハイジ（「コミックガルド」連載）
監督：秋田谷典昭
副監督：福島利規
シリーズ構成：菅原雪絵
キャラクターデザイン/総作画監督：佐野隆雄
サブキャラクターデザイン：原友樹
キーアニメーター：渡部高志 / 古川英樹
プロップデザイン/世界観デザイン：バーンストーム・デザインラボ
色彩設計：但野ゆき子
美術監督：李凡善
撮影監督：山本裕規
3D監督：濱村敏郎
編集：仙土真希
音楽：成田旬
音響監督：亀山俊樹
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽制作：ポニーキャニオン
アニメーション制作：CONNECT
キャスト
レント・ファイナ：鈴木崚汰
ロレーヌ・ヴィヴィエ：小松未可子
シェイラ・イバルス：長谷川育美
リナ・ルパージュ：鈴代紗弓