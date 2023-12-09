TVアニメ「望まぬ不死の冒険者」が2024年1月8日よりAT-X、TOKYO MX、サンテレビ、BS日テレで放送される。キービジュアルと本PV第2弾が発表された。

「望まぬ不死の冒険者」は落ちこぼれ冒険者のレントが、迷宮で命を落としたところ、最弱のモンスター“骨人（スケルトン）”となって目覚めたことから始まるダークファンタジー。キービジュアルにはレント・ファイナ、ロレーヌ・ヴィヴィエ、シェイラ・イバルス、リナ・ルパージュの姿が描かれた。

原作は丘野優による小説。Webマンガサイト・コミックガルドでは、中曽根ハイジによるコミカライズ版が連載中だ。アニメではレント・ファイナ役は鈴木崚汰、ロレーヌ・ヴィヴィエ役は小松未可子、シェイラ・イバルス役は長谷川育美、リナ・ルパージュ役は鈴代紗弓が務める。

望まぬ不死の冒険者

放送情報

AT-X：2024年1月8日（月）より毎週月曜日21:00～

TOKYO MX：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～

サンテレビ：2024年1月8日（月）より毎週月曜日24:30～

BS日テレ：2024年1月9日（火）より毎週火曜日23:30～

配信情報

dアニメストア / Netflix / その他配信サービス

スタッフ

原作：丘野優（オーバーラップノベルス刊）

キャラクター原案：じゃいあん

原作コミック：中曽根ハイジ（「コミックガルド」連載）

監督：秋田谷典昭

副監督：福島利規

シリーズ構成：菅原雪絵

キャラクターデザイン/総作画監督：佐野隆雄

サブキャラクターデザイン：原友樹

キーアニメーター：渡部高志 / 古川英樹

プロップデザイン/世界観デザイン：バーンストーム・デザインラボ

色彩設計：但野ゆき子

美術監督：李凡善

撮影監督：山本裕規

3D監督：濱村敏郎

編集：仙土真希

音楽：成田旬

音響監督：亀山俊樹

音響制作：ビットグルーヴプロモーション

音楽制作：ポニーキャニオン

アニメーション制作：CONNECT

キャスト

レント・ファイナ：鈴木崚汰

ロレーヌ・ヴィヴィエ：小松未可子

シェイラ・イバルス：長谷川育美

リナ・ルパージュ：鈴代紗弓