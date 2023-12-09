民放公式テレビ配信サービス「TVer」と「TBE FREE」で、「TBSドラマ・バラエティ冬のコレクション」と題し、ドラマ＆バラエティの過去・関連55作品超のコンテンツが、期間限定で順次無料配信される。

時代を超えて様々な世代の方々に愛され、語りつくされる名作ドラマ『週末婚』『池袋ウエストゲートパーク』『タイガー＆ドラゴン』『白夜行』『ROOKIES』『Around40～注文の多いオンナたち～』『JIN-仁-』シリーズ、『コウノドリ』シリーズ、『逃げるは恥だが役に立つ』『義母と娘のブルース』ほか多数。また、現在放送中の人気バラエティ番組『水曜日のダウンタウン』『クレイジージャーニー』『それSnow Manにやらせて下さい』の過去作、『第64回 輝く!日本レコード大賞』『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル！2022→2023』『笑いの王者が大集結！ドリーム東西ネタ合戦2023』を配信。そして、『SASUKE2023』の関連作品も随時配信。ラインアップや配信期間の情報は「TVer」「TBS FREE」の特集ページでチェック！

■配信作品・無料配信期間

【ドラマ】

＜現在配信中 ～2024年1月2日（火）20:59＞

『週末婚』（1999年）

『週末婚 special』（1999年）

『白夜行』（2006年）

『ブラッディ・マンデイ』（2008年）

『Around40～注文の多いオンナたち～』（2008年）

『ROOKIES』（2008年）

『Tomorrow～陽はまたのぼる～』（2008年）

『JIN−仁−』（2009年）

『JIN−仁−完結編』（2011年）

『もう一度君に、プロポーズ』（2012年）

『義母と娘のブルース』（2018年）

『義母と娘のブルース 2020年謹賀新年スペシャル』（2020年）

『義母と娘のブルース 2022年謹賀新年スペシャル』（2022年）

『天国と地獄～サイコな2人～』（2021年）

『婚姻届に判を捺しただけですが』（2021年）

『100万回 言えばよかった』（2023年）

＜現在配信中＞

『真夏のメリークリスマス』（2000年）

『池袋ウエストゲートパーク』（2000年）

『池袋ウエストゲートパーク「SOUPの回」』（2003年）

新春ドラマスペシャル『タイガー＆ドラゴン』（2005年）

『タイガー＆ドラゴン』（2005年）

『誰よりもママを愛す』（2006年）

『冗談じゃない！』（2007年）

『ヤンキー君とメガネちゃん』（2010年）

『うぬぼれ刑事』（2010年）

『レジデント～5人の研修医』（2012年）

『夜行観覧車』（2013年）

『流星ワゴン』（2015年）

『コウノドリ』（2015年）

『悪党たちは千里を走る』（2016年）

『逃げるは恥だが役に立つ』（2016年）

『逃げるは恥だが役に立つ ガンバレ人類！新春スペシャル！』（2021年）

『下剋上受験』（2017年）

『あなたのことはそれほど』（2017年）

『コウノドリ』（2017年）

『メゾン・ド・ポリス』（2019年）

『G線上のあなたと私』（2019年）

『恋する母たち』（2020年）

『妻、小学生になる。』（2022年）

『オールドルーキー』（2022年）

『ユニコーンに乗って』（2022年）

『Get Ready!』（2023年）

『ブラザー・トラップ』（2023年）

＜2023年12月24日（日）18:00～＞

『ペンディングトレイン―8時23分、明日 君と』（2023年）

＊他5作品調整中

【バラエティ】

＜現在配信中～2024年1月10日（水）17:59＞

『SASUKE2023』 過去作・予選会・関連コンテンツなど10作品超

＜2023年12月11日（月）22:57～＞

『クレイジージャーニー』 過去作10本

＜2023年12月16日（土）12:00～12月30日（土）17:29＞

『第64回 輝く!日本レコード大賞』

＜2023年12月18日（月）12:00～2024年1月15日（月）20:59＞

『笑いの王者が大集結！ドリーム東西ネタ合戦2023』

＜2023年12月19日（火）12:00～12月31日（日）23:44＞

『CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル！2022→2023』

＜2023年12月20日（水）23:27～2024年1月31日（水）23:59＞

『水曜日のダウンタウン』 過去作18本

＜2023年12月22日（金）20:00～2024年1月5日（金）18:29＞

『それSnow Manにやらせて下さい』 過去作5本

（※配信作品・無料配信期間は変更になる場合があります）

（※配信期間は作品によって異なります）