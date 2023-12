week dudus、実弟ラッパーREMY FOOL共演の新曲「OH SHIT!!」MV公開

兵庫県姫路市出身のフリーキーなスタイルで異彩を放つ23歳の新世代ラッパーweek dudusが、2年10カ月ぶりの配信アルバム『n00b』(ヌーブ)を12月8日にリリースした。

【動画を見る】week dudus 「OH SHIT!! feat. REMY FOOL」MV

ゲーム用語で初心者を揶揄する言葉である「noob」という言葉をもじったタイトルである『n00b』は、先月先行配信された「Choco Flow」でプロデュースを務めるDJ RYOWをはじめ、様々なアプローチでヘビーウェイト・ミュージックを生み出すサウンド・オリジネイターとしてダンスミュージック・シーンで世界中に名を馳せ活動を続けるGOTH-TRAD、実弟であるラッパーREMY FOOL、ソロ活動、グループ活動で様々な楽曲やビデオをリリースする高校時代の友人であるnessなどが参加。さらに、アルバム・カバーアートは、week dudusが小学生の頃に「TOKYO TRTIBE2」に出会い、ずっと大好きな漫画家であり続けた井上三太が手掛けている。

また、収録曲「OH SHIT!! feat. REMY FOOL」のMVが公開された。実弟であるラッパーREMY FOOOLが客演で登場する「OH SHIT!!」は、フリースタイル感で作り上げられ、兄弟ならではの息の合った掛け合いが繰り広げられる。MVは、前作に続き、監督にyuuukizmを迎え制作された。REMY FOOLとの共演はもちろん、彼らの少年期を彷彿とさせる演出が施されており、幼少期からHIPHOPやレゲエなどに囲まれた豊かな環境に身を置いていたことが現在のweek dudusを形成し、アルバム『n00b』が完成したことを感じさせる内容となっている。

また、アルバム『n00b』のリリースパーティーが12月11日(月)恵比寿BATICAにて開催されることも発表された。week dudusのライブはもちろん、アルバム参加のnessやREMY FOOLのライブをはじめ、DJ TIMESLIP B-BOY GO、KATらの出演が決定。さらに会場では、本日公開された井上三太が手掛けるweek dudusのアーティスト画を前面にプリントしたweek dudus ”n00b” Tシャツ(限定枚数生産)が販売される。入場料は無料(別途ドリンク代必要)で、来場者全員にモバイルサイズの”n00b”ステッカーが配布される。

<リリース情報>

week dudus

配信アルバム『n00b』

2023年12月8日(金)リリース

https://weekdudus.lnk.to/n00b

=収録曲=

1. ELEGANCE Produced by SUNABAAN

2. Yoyu na usagi Produced by DUNBAR

3. Choco Flow Produced by DJ RYOW

4. TOM & JERRY. Produced by DOGHEN.; Ylane Fournier p/k/a YJ Production (Collaborator); Lucas Mellard p/k/a Lucas.jpeg (Collaborator)

5. phonky feat. ness Produced by Vxid

6. Bind Up Produced by GOTH-TRAD

7. BOMA YE Produced by David Arcade

8. Work Out Work Out Produced by SUNABAAN

9. OH SHIT!! feat. REMY FOOL Produced by BMTJ

10. FENDi Produced by Anyvibe; JAMES WHITCOMBE p/k/a smokey.jam (Collaborator); KYLLE COLLINS p/k/a kyxxx (Collaborator)

<ライブ情報>

week dudus ”n00b” Release Party

2023年12月11日(月)恵比寿BATICA

OPEN/START 18:30

出演:

・LIVE

week dudus

ness

REMY FOOL

・DJ

TIMESLIP B-BOY GO

DJ KAT

※入場無料(別途ドリンク代が必要となります)

※来場者全員ステッカープレゼント(先着順配布)