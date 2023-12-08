UVERworldがライブBlu-ray / DVD「UVERworld THE LIVE at NISSAN STADIUM 2023.07.29」を12月20日にリリースすることを記念して、本作の映像が12月29日に全国11カ所の映画館で上映される。
UVERworldが7月29、30日に開催した神奈川・日産スタジアム公演より、1日目の模様を収録した本作。映画館では最新アルバム「ENIGMASIS」の収録曲「VICTOSPIN」「ENCORE AGAIN（feat.SHUNTO from BE:FIRST）」やこの日ライブで初披露となった新曲「モノクローム～気付けなかったdevotion～」、人気曲「CHANCE!」「シャカビーチ ～Laka Laka La～」など、全28曲のパフォーマンスおよびエンドロールの模様を大きなスクリーンで観ることができる。
またBlu-ray / DVDのアートワークおよび初回限定盤の特典映像の収録内容が発表された。初回限定盤には「echoOZ」「Don't Think.Sing」「THEORY」のスタジオセッション映像が収められる。
UVERworld「UVERworld THE LIVE at NISSAN STADIUM 2023.07.29」収録内容
01. ENIGMASIS
02. VICTOSPIN
03. ナノ・セカンド
04. 7th Trigger
05. CORE PRIDE
06. NO.1
07. IMPACT
08. 在るべき形
09. CHANCE!
10. Q.E.D.
11. シリウス
12. シャカビーチ ～Laka Laka La～
13. GOLD
14. RANGE
15. Ø choir
16. モノクローム～気付けなかったdevotion～
17. Massive
18. ENCORE AGAIN（feat.SHUNTO from BE:FIRST）
19. echoOZ
20. ビタースウィート
21. Don't Think.Sing
22. PRAYING RUN
23. Touch off
24. EN
25. THEORY
26. ピグマリオン
27. MONDO PIECE
28. 7日目の決意（ENDROLL）
初回限定盤 特典映像
Music Video
01. VICTOSPIN
02. ENCORE AGAIN（feat.SHUNTO from BE:FIRST）
03. FINALIST feat.ANARCHY
04. ビタースウィート-Studio Sessions-
05. echoOZ-Studio Sessions-
06. Don't Think.Sing-Studio Sessions-
07. THEORY-Studio Sessions-