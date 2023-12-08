新たに10軒のホテル・レストランがルレ・エ・シャトーに加盟｜初となるエジプトからも！

世界の厳選された約580のホテル・レストランが加盟する「ルレ・エ・シャトー」より、2023年11月付けで新たに10軒のホテル・レストランが加盟したと発表された。これにより本年は合計27もの新メンバーが加わったこととなる。また、今回の加盟に対して、ルレ・エ・シャトー会長のローラン・ガルディニエ氏は、以下のようにコメントしている。
【画像】「ルレ・エ・シャトー」に新たに加わったホテル・レストラン（写真12点）
「今回新たに10のメンバーが加わり、大変嬉しく思います。『食とホスピタリティを通して、より良い世界を目指す』というビジョンのもと、2023年は、同じ志を持つ、27の新メンバーを迎えることができました。ルレ・エ・ シャトーは、今後も世界中のネットワークを通して、多様性溢れる、質の高いエクスペリエンスを提供し続けてまいります」
１：Relais & Châteaux Al Moudira Hotel(アル マウディラ ホテル)
ルクソール、エジプト
客室: 56室 (スイート42室) – 1泊€260から
Ottoman Hall(オットマンホール) – グルメレストラン(60席) – €70
The Main Court (ザ・メインコート)– カジュアルダイニング(朝・昼・夕)(50席) – €50
Khan Al Moudira (カーン・アル・ムディラ )– エジプト伝統料理 カフェ、カジュアルダイニング(朝・昼・夕) (40席) – €25
Swimming Pool Pavilion (プール・パビリオン)– プールサイドスナック&グリル(40席) – €50
The Eastern Bar (ザ・イースタン・バー)– €20
Sheherazade (シェヘラザード)– プライベートダイニング・特別イベント専用– €100
２：Relais & Châteaux Cap Maison Resort & Spa (ルレ・エ・シャトー キャップメゾン・リゾート&スパ)
キャップ・エステート、セントルシア島
客室: 49室(スイート22室) – 1泊€589~€1565
The Cliff at Cap (ザ・クリフ・アット・キャップ)(120席)、
The Naked Fisherman(ネイキッド・フィッシャーマン)(80席) –1名様€47~185
３：Relais & Châteaux Château de la Gaude (ルレ・エ・シャトー シャトー・ドゥ・ラ・ゴード)
エクス・アン・プロヴァンス、フランス
客室: 20室(スイート8室) 1泊€520~1,450
Le Art (ル・アール) ミシュラン1つ星レストラン(冬季30席、夏季40席) – 1名様€115~195
Kaiseki (カイセキ)– 懐石料理(22席) –1名様€165
La Source (ラ・ソース )– ブラッスリー(冬季70席、夏季120席) – アラカルトおよびコースランチ1名様€47~57
Le K (ル・ケイ)– 和食ブラッスリー(冬季75席、夏季110 席) – アラカルトおよびコースランチ1名様€49
４：Island Inn (ルレ・エ・シャトー フォーゴ・アイランド・イン)
ニューファンドランド島、カナダ
客室: 29室(スイート6室) 1泊€2009から(3食込み・3泊以上〜)
グルメレストラン(30席)
５：Relais & Châteaux Palazzo Ripetta (ルレ・エ・シャトー パラッツォ・リペッタ)
ローマ、イタリア
客室: 78室(スイート30室) 1泊約€700
San Baylon(サン・ベイロン)– カジュアルダイニング(80席) – 1名様€80
Piazzetta Ripetta(ピアッツェッタ・リペッタ)– モダン家庭料理(30席) –1名様€45
６：Châteaux LAND Vineyards (ルレ・エ・シャトー ランド・ヴィンヤード)
モンテモル=オ=ノボ、ポルトガル
客室: 44 スイート(7棟のヴィラ含む) 1泊 €400~750
Mapa Restaurant (マパ・レストラン)(50席) –1名様約€85
Café Viagem(カフェ・ビアジン) (40席) – 1名様約€50
７：Relais & Châteaux Valverde Santar Hotel & Spa (ルレ・エ・シャトー バルベルデ・サンタール・ホテル&スパ)
サンタール、ポルトガル
2023年7月オープン
客室: 20室(スイート8室) 1泊€450~650
グルメレストラン(38席)
８：Relais & Châteaux La Tanière3(ルレ・エ・シャトー ラ・タニエール)
ケベック、カナダ
50席 – テイスティングメニュー(一名様C$235) + ワインペアリング(C$115~)
９：Relais & Châteaux Casa Chameleon at Las Catalinas(ルレ・エ・シャトー カーサカメレオン・アット・ラス・カタリナス)
グアナカステ、コスタリカ
客室: 21棟のプライベートヴィラ 1泊€1,000~1,400
Sentido Norte (センティード・ノルテ)– 受賞歴あるグルメレストラン(60席) – €30
La Pampa Grill (ラ・パンパ・グリル )– カジュアルグリルダイニング(20席) – €30
The Greenhouse(グリーンハウス)– アットホームなカジュアルダイニング(20席) – €85
Grotto 12(グロット12) – ワインテイスティング・セラー(12席) – €95
１０：Relais & Châteaux Cataloochee Ranch (ルレ・エ・シャトー カタルーチー・ランチ)
マギーバレー、ノースカロライナ、アメリカ
2024年3月オープン
客室:キャビン12棟、6室–1泊€650~2,000
Switchback (スウィッチバック)– グルメレストラン(134席/プライベートダイニング34席) – 1名様€75
それぞれの伝統やその土地ならではの食文化・おもてなしを体験することができるルレ・エ・シャトーのホテル・レストランに、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。