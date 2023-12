ビルボードジャパン2023年年間チャート発表、総合ソング1位はYOASOBI「アイドル」

ビルボードジャパン2023年年間チャートが発表された(集計期間:2022年11月28日~2023年11月26日)。

総合ソング・チャート「Billboard JAPAN Hot 100」は、YOASOBI「アイドル」が総合首位に。TVアニメ『推しの子』のオープニング・テーマである本曲は今年4月に配信スタートしJAPAN Hot 100で史上最長となる21週連続首位を獲得。6月10日付の米ビルボード・グローバル・チャートGlobal Excl. U.S.で日本語楽曲で初めて首位を記録したことも話題を呼んだ。集計期間中に509,751ダウンロード、527,143,965回ストリーミング再生を記録し、両チャートでも首位に立った。2位はドラマ『silent』の主題歌であるOfficial髭男dism「Subtitle」、3位には昨年末の『第73回NHK紅白歌合戦』初出場以降に急伸したVaundy「怪獣の花唄」がチャートインしている。

総合アルバム・チャート「Billboard JAPAN Hot Albums」では、King & Princeのベスト・アルバム『Mr.5』が首位を獲得。4月19日発売の本作は集計期間内で累計1,408,873枚を売り上げて、CDセールス1位も記録した。2位にSnow Man『i DO ME』、3位にStray Kids『Social Path (feat. LiSA)/Super Bowl -Japanese ver.』が続く。

総合ソングと総合アルバムのポイントを合算したアーティスト・チャート「Billboard JAPAN Artist 100」では、YOASOBIが首位に。「アイドル」や「祝福」(総合ソング15位)が年間を通してストリーミングやダウンロードで好調だったYOASOBIは、総合ソングトップ100位内に計6曲、総合アルバムトップ100以内に計3作品がチャートインしている。2位には総合ソングトップ100位内に計10曲を送り込んだMrs. GREEN APPLE、3位には同チャート上位100以内に計8曲が入ったOfficial髭男dismが続く。

YOASOBI「アイドル」は史上最速でストリーミング再生5億回を突破し、現在も再生数を着々と積み重ねているが、Official髭男dism「Subtitle」は「アイドル」がその最速記録をたたきだす前の史上最速5億回突破曲だったことから、今年は世紀の大ヒット曲がトップ2に君臨する記録的なチャート結果となっている。

■YOASOBI「アイドル」2023年年間総合ソング1位獲得記念コメント

ー「アイドル」が”Hot 100 of the Year 2023”を含む5部門で首位、さらに”Artist 100 of the Year 2023”ではYOASOBIが首位を獲得し、計6冠を達成されました。まずは率直な感想をお願いします。

Ayase:本当にうれしいです。これのために頑張ってきたと言っても過言じゃないので。もちろんチャートのために音楽を作っているわけではないけど、一昨年も去年も惜しくも2位で、敗北感みたいなものはすごく味わったし、いつの間にか「ここで1位を獲らなきゃ前に進めない」みたいな気持ちになっていて。ようやく僕の止まった歯車が動き出しそうです。

ikura:私も本当に同じ気持ちですし、3年目で1位になれたということは、YOASOBIが前に進み続けている、更新していることの結果でもあると思うので、それを実感できてうれしいです。

ー2024年に向けてどんな未来図を思い描いていますか?

Ayase:ひとつこれだなと思う明確な目標は、YOASOBIを楽しく続けていくこと。そのためにはステップアップを重ねていかなきゃいけない。ここが逆にならないようにしたいですね。何かをするためにYOASOBIをやるのではなく、YOASOBIを楽しむために一つひとつを達成していきたい。すごく基礎的なことですけど、それに気づけたのは大きいと思うので。

ikura:やっとこのフェーズに入れたって感じだね。

Ayase:そう。来年もライブやリリースは予定しているけど、変な慢心はせず、一方で今年身につけた実績や自信は、ちゃんと経験として糧にしながらやっていけたらと思います。

ikura:まだまだ新人なので、しっかりエネルギッシュにやっていきたいです。そのために体は大事にしていきたい。

Ayase:YOASOBI、体調面で何かあったと思われちゃうよ(笑)。いや、別に何かあったわけではないんですけど。

ikura:(笑)。せっかくの勢いや動きを止めたくないっていう気持ちが大きいんですよね。そのためには自分たちが健康でいなきゃいけない。

Ayase:そう。止めないために。

インタビュー全文はこちら https://www.billboard-japan.com/special/detail/4205

■King & Prince『Mr.5』2023年年間総合アルバム1位獲得記念コメント

King & Prince初めてのベストアルバム『Mr.5』が、Billboard JAPAN Hot Albums of the Year 2023を受賞させていただき、上半期に、このランキングで1位をいただいた時にも申し上げましたが、改めて手に取っていただいた皆様、そして関わっていただいたすべての皆様、本当にありがとうございます。

5周年の節目にあたる今年、このような大きな賞を受賞させていただけたことは、デビューしてからKing & Princeが作り上げてきた作品や活動を、たくさんの方々が観て、聴いてくださった証だと思うと、感謝の気持ちでいっぱいです。ティアラのみなさん、ずっと見守って下さり、ありがとうございます。

自分達の作品や活動が、聴いていただける方に喜んでいただけるものであるように、来年からも、もっと頑張っていきます。ありがとうございました。

King & Prince(永瀬廉 髙橋海人)

■大森元貴(Mrs. GREEN APPLE)2023年年間作詞家・作曲家1位獲得記念コメント

大変光栄に思います。ありがとうございます。

これまでの自信になると同時にこれからの糧になります。

皆さんに楽しんでもらえるよう、何より僕自身が楽しめるものをこれからも作っていきたいと存じます!益々精進して参ります!

■結束バンド『結束バンド』2023年年間ダウンロード・アルバム1位獲得記念コメント

▼青山吉能 コメント

結束バンドの音楽は原作性が存分に音に表れているなと思います。

作曲担当のキャラクターの個性や突飛な発想、作詞担当のキャラクターの等身大に生きる部分等がどの曲にも散りばめられていて、さらにそういった部分をファンの皆さんに考察していただき楽しんでいただくことができる、というところが強みだと感じております。

こんな素敵な賞をいただいて、作中のみんなだったらなんて思うかな、と考えるだけでも楽しいです。

▼鈴代紗弓 コメント

様々なジャンル、多くの音楽がある中で「結束バンド」の楽曲にたどり着いた方がどれほどいるのか、想像してみてもいまいちピンときていなかったのですが、今回の受賞で舌を巻いてしまいました。私は一声優として携わらせていただいているだけですが、感謝の気持ちで一杯です。

音楽は聴いたことがあるけどまだ本編は観たことがない!という方。是非、アニメも覗いてみてください。『ぼっち・ざ・ろっく!』は音楽だけじゃなくて、作品も面白いですよっ。

▼水野 朔 コメント

アルバム『結束バンド』が2023年年間ダウンロード・アルバム・チャートにて1位を獲得させて頂いたということで、信じられない嬉しさと同時に、『ぼっち・ざ・ろっく!』には驚かされてばかりだなと思いました。

こんなに沢山の経験をさせて頂けて、改めて山田リョウ役として関わることが出来てとても幸せです。皆様からの思いも十分理解していたつもりではありますが、次から次へと超えられている感覚です笑

今後ともよろしくお願い致します!Thank you!

▼長谷川育美 コメント

アルバム『結束バンド』が世に出てから、結束バンドのアニメの枠を飛び越えた活躍に毎度驚きと嬉しさを感じています。私はボーカルとして、「ギターと孤独と蒼い惑星」の歌詞のように「聞いて、聴けよ」の気持ちで全て魂込めて歌っています。なのでたくさんの人に楽曲が届いて、DLアルバムチャート年間1位が獲得できたこと、本当に幸せです!

この1枚に色んな顔の結束バンドが詰まっています。そして私はこれからももっと色んな結束バンドの音楽に出会いたい!なので引き続き応援よろしくお願いします!

■新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」2023年年間Heatseekers Songs 1位獲得記念コメント

Billboard JAPAN 2023年年間チャート”Heatseekers Songs” 1位を獲得しました!

ありがとうございます!

日々我々の音楽を聴いてくださっていること、とても感謝いたします。

これからもよろしくお願いいたします!

■HoneyWorks「可愛くてごめん (feat. かぴ)」2023年年間TikTok Songs Chart 1位獲得記念コメント

HoneyWorksのプロジェクト「告白実行委員会~恋愛シリーズ~」のキャラクターソングなのですが、このキャラクターの考えが今の時代を生きる人達に共感してもらえたのかなと思いました。

TikTokを通してたくさんの方に聞いてもらえたこととても嬉しかったです。ありがとうございました!

■ゆこぴ「強風オールバック(feat. 歌愛ユキ)」2023年年間ニコニコ VOCALOID SONGS 1位獲得記念コメント

嬉しいな って 思いました。