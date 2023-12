BUCK-TICKのライブ映像作品「TOUR 2023 異空-IZORA- 0723 TOKYO GARDEN THEATER」と、櫻井敦司(Vo)のソロアルバム「愛の惑星」のアナログ盤が、3月7日にリリースされる。

ライブ映像作品には、4月に発表されたBUCK-TICKの最新アルバム「異空 -IZORA-」を携えて、同月から7月にかけて行われた全国ツアー「BUCK-TICK TOUR 2023 異空-IZORA-」の、東京・東京ガーデンシアターで開催されたファイナル公演の模様を収録。完全生産限定盤と通常盤の2形態が用意され、完全生産限定盤は、本編と同内容のライブCD2枚と64ページにおよぶフォトブックが付属するスペシャルパッケージ仕様となっている。またこのパッケージには、9月に発表されたライブ映像作品「THE PARADE ~35th anniversary~」と、12月13日発売のライブ映像作品「TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」のパッケージと連動する仕掛けが施されている。

「愛の惑星」は2004年6月に発表された櫻井の唯一のソロアルバム。制作陣には、岡村靖幸や佐藤タイジ、土屋昌巳などに加え、コクトー・ツインズのロビン・ガスリーやXYMOX、2001年にSCHWEINとして櫻井と活動をともにしたレイモンド・ワッツ、2015年に結成した櫻井のソロプロジェクト・THE MORTALのメンバーでもある村田有希生(my way my love)、ジェイク・クラウドチェア、BUCK-TICKではマニピュレーターとしておなじみのCube Juiceなどが名を連ねている。本作がアナログ化されるのは今回が初。アナログはクリアヴァイナル仕様で、オリジナルポスターが封入される完全生産限定盤となる。本作のリマスターおよびカッティングは小鐵徹が担当した。また同日には、THE MORTALのアルバム「I AM MORTAL」のアナログ盤も発売される。

なお12月10日より3週にわたり毎週日曜日20:00に、BUCK-TICKの過去のライブ映像をバンドのYouTube公式チャンネルにてライブ配信する「SUNDAY LIVE STREAMING」が行われることも決定した。この企画は10月より年末にかけての開催が予定されていたが、一時中止がアナウンスされていた。どのライブが配信されるかは、当日の楽しみとなっている。

BUCK-TICK「TOUR 2023 異空-IZORA- 0723 TOKYO GARDEN THEATER」収録内容

SE. QUANTUM I

01. SCARECROW

02. ワルキューレの騎行

03. IGNITER

04. 唄

05. 愛のハレム

06. さよならシェルター destroy and regenerate-Mix

07. Campanella 花束を君に

08. THE SEASIDE STORY

09. 無限 LOOP -LEAP-

10. Boogie Woogie

11. 野良猫ブルー

12. THE FALLING DOWN

13. Jonathan Jet-Coaster

14. 太陽とイカロス

15. die

16. 世界は闇で満ちている

17. CLIMAX TOGETHER

18. MISTY ZONE

19. 凍える

20. ヒズミ

21. 名も無きわたし

SE. QUANTUM II

櫻井敦司「愛の惑星」収録曲

SIDE A

01. SACRIFICE(Last Confused Mix)

02. YELLOW PIG

03. X-LOVER

04. I HATE YOU ALL

SIDE B

01. WONDERFUL WORLD(Injection to UK mix)

02. SMELL

03. Märchen

04. Fantasy

SIDE C

01. 胎児

02. ハレルヤ!

03. 新月

SIDE D

01. 予感(2004 re-construct)

02. 惑星

03. 猫

THE MORTAL「I AM MORTAL」収録曲

SIDE A

01. 天使

02. DEAD CAN DANCE

03. Barbaric Man

SIDE B

01. 夢 -Deep Dream

02. Fantômas -展覧会の男

03. MOTHER

SIDE C

01.ギニョル

02. 月

03. PAIN DROP -It rains cats & dogs

SIDE D

01. グロテスク

02. Mortal

03. サヨナラワルツ