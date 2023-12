上白石萌歌「親子でめちゃくちゃファン」COCO教頭（CRAZY COCO）に「いつも見ています！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月6日(水)の放送は、番組レギュラーの上白石萌歌(adieu)がサプライズ出演。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)のネタを楽しんでいることが明かされました。上白石萌歌(adieu)は、番組内のコーナー「adieu LOCKS!」を担当。7日放送分をもって一旦休講となることから、今回生放送パートに駆けつけました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とは再会、同番組に4月に就任したCOCO教頭とはオンエア上では初めてのやり取りです。こもり校長:なんと! なんと! 本当に萌歌さまが来てくれましたー!COCO教頭:いぇーい!上白石:いぇい! みなさんこんばんはー!こもり校長:ほんっっとうに嬉しい……!上白石:私も来たかったので嬉しいです! ただいまです!COCO教頭:私は教室(放送)の外で一度ご挨拶したことがあるんですけど、こうやって生放送教室でお会いするのは初めてですよね。上白石:そうなんですよ!COCO教頭:でも、めっちゃ覚えているのが……萌歌さまが「いつも見ています!」と言って握手してくれたの!上白石:そう! もともと、親子でめちゃくちゃファンなんですよ。COCO教頭:ヤバくない!?上白石:よくお母さんから「これ見て! 新作めっちゃおもしろいから!」ってリンクが送られてくるんです(笑)。COCO教頭:ええっ! 萌歌ママぁ~!上白石:だから、私の母もすごく喜んでいます!こもり校長:嬉しいね!COCO教頭:だから、今日お会いできると知ってすごく嬉しかったです!こもり校長:本当に来てくれてありがとうね。嬉しい限りですよ!上白石:こちらこそです! ありがとうございます!★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/