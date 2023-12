アイナ・ジ・エンド「フェイスラインに初ニキビが…！」お肌の悩みは男女共通？

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。12月5日(火)の放送では、お肌の悩みを報告しました。そのコメントを紹介します。アイナ:私、ニキビがフェイスラインにできちゃって……。人生で初めてフェイスラインにできて……! もうね、ほんとにね「肌荒れしてるときは、人に会いたくない!」って強く思っちゃいました。そんななか、思い出したんですけど……生徒ちゃんたち(リスナー)と同い年の中高生ぐらいのときって、ニキビができたらずっと手で隠しながら人としゃべってたなって(笑)。もうこれは、女子も男子も一緒(の悩み)なんじゃないかなと思ったんだけど……みんなはどう?(笑)。この話を絶対しようと思って来たの! よかったら掲示板で教えてください!この日の放送では、ドラムを習っているという16歳のリスナーと電話をつなぎ、“感情を豊かに表現すること”について語り合いました。★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/