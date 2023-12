Saucy Dog石原慎也「なんだそれは!?」せとゆいかがボーカルのEP『はしやすめ』デジタルリリース

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。12月6日(水)の放送では、近況報告として新作EPのリリースと動画公開を伝えました。石原:さて、僕の最近の話なんですけど……まぁ僕というか、Saucy Dogの話ではあるんですけども……。(メンバーのせと)ゆいかの歌だけが入っている『はしやすめ』というアルバムが出ます! びっくり!(笑)。「なんだそれは!?」ってなりますけど、みなさんもすごく楽しみなんじゃないでしょうか? 僕もすごく楽しみにしてます。実際、ギターとかベースとかは、自分たちで録っておりますので! その辺も、楽しみにしておいていただければ嬉しいなと思います!そして! 『Saucy Dog ドキュメンタリー オブ "バットリアリー"("in your life" HALL TOUR 2023)』が公開になっております! YouTubeで公開されておりますので、ぜひご覧になってくれるもよし、ならないもよし……まあ、見てくれたら嬉しいなぁ!今回紹介したEP『はしやすめ』は、2ndミニアルバム『サラダデイズ』から、6thミニアルバム『サニーボトル』までの5作品に収録されているせとゆいかさんボーカルのボーナストラック5曲をまとめたもので、12月8日(金)にデジタルリリースされます。★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/