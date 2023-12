ビッケブランカ初の北米単独ツアー「Vicke Blanka North American Tour 2024」が1月から2月まで開催される。

今年、サウジアラビアで行われたイベント「Jeddah Events Calendar 2023 - Anime Village at City Walk」をはじめ、イタリア「Riminicomix」、フランス「Japan Expo」、サウジアラビア「Gamers8 Cosplay Cup supported by WCS」など数々の海外イベントに参加してきたビッケブランカ。彼が手がけた、テレビアニメ「ブラッククローバー」第10クールのオープニングテーマ「Black Catcher」はSpotifyが発表した「海外で最も再生された国内アーティストの楽曲」で2020年から2022年まで3年連続でトップ10入りを果たした。

そんなビッケブランカの北米単独ツアーでは1月31日のバンクーバーから2月20日のニューヨークまで全10公演が行われる。チケットの一般販売は現地時間12月8日7:00にスタートする。

Vicke Blanka North American Tour 2024

2024年1月31日(水)カナダ バンクーバー Vogue Theatre

2024年2月2日(金)アメリカ デンバー Gothic Theatre

2024年2月5日(月)アメリカ サンフランシスコ Great American Music Hall

2024年2月6日(火)アメリカ ロサンゼルス The Belasco

2024年2月8日(木)アメリカ ダラス The Studio at the Factory

2024年2月9日(金)アメリカ ヒューストン Scout Bar

2024年2月13日(火)アメリカ シカゴ Park West

2024年2月15日(木)カナダ トロント Annabel's

2024年2月18日(日)カナダ モントリオール Rialto Theatre

2024年2月20日(火)アメリカ ニューヨーク Palladium Times Square