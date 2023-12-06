本日12月6日18:30よりフジテレビ系で放送される「2023FNS歌謡祭」第1夜のタイムテーブルが発表された。
番組冒頭、18:30からのブロックにはAI、ウマ娘、ClariS、柴咲コウ、DA PUMP×ハライチ、乃木坂46、BE:FIRST、LA DIVAといったアーティストが登場。仲宗根梨乃が監修を手がけ、EXILE NAOTO（EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS）、KENZO（DA PUMP）、中務裕太（GENERATIONS）、ラウール（Snow Man）、川尻蓮（JO1）、SOTA（BE:FIRST）、K（&TEAM）といった豪華メンバーが参加するダンス企画は20:00頃からのブロックでオンエアされる。
番組ラスト、22:00頃からのブロックではジェジュンがSUGIZO（LUNA SEA）とのコラボレーションで、中島美嘉の「GLAMOROUS SKY」をカバー。女王蜂は「メフィスト」、浜崎あゆみは「A Song for xx」、福山雅治は「想望」を披露する。
フジテレビ系「2023FNS歌謡祭」第1夜
2023年12月6日（水）18:30～23:28
タイムテーブル＆歌唱曲
18:30～
- AI「ハピネス」
- ウマ娘「うまぴょい伝説」
- ClariS「淋しい熱帯魚」（Wink）
- 柴咲コウ「月のしずく」
- DA PUMP×ハライチ「U.S.A.」
- 乃木坂46「Monopoly」
- BE:FIRST「Boom Boom Back」
- LA DIVA「アイドル」（YOASOBI）
19:00頃～
- adieu「楓」（スピッツ）
- 工藤静香×宮野真守「Blue Velvet」
- 劇団四季『アナと雪の女王』「ありのままで」
- 郷ひろみ×水樹奈々「How many いい顔」
- 渋谷凪咲 with ダイアン、かまいたち、見取り図「人生は長いんだ」
- 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「長い間」（Kiroro）
- BE:FIRST「Automatic」（宇多田ヒカル）
- 森高千里×ガチャピン・ムック「ロックン・オムレツ」
- 薬師丸ひろ子「トゥモロー」
- ゆず×JO1「夏色」
- LUNA SEA「ROSIER」
■FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part(1)
20:00頃～
- SEVENTEEN「今 -明日 世界が終わっても-」
- NiziU「Paradise」
■ウォルト・ディズニー 100周年 名演集
- 井上芳雄「サークル・オブ・ライフ」
- 水樹奈々×宮野真守「輝く未来」
■仲宗根梨乃監修 ダンス企画
- EXILE NAOTO（EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS）×KENZO（DA PUMP）×中務裕太（GENERATIONS）×ラウール（Snow Man）×川尻蓮（JO1）×SOTA（BE:FIRST）×K（&TEAM）
■リスペクト！ユーミン
- 松下洸平「卒業写真」
- 松任谷由実×乃木坂46「守ってあげたい」
- LA DIVA「春よ、来い」
■FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part(2)
21:00頃～
- Ado「唱」「いばら」
- 関ジャニ∞「凛」
- King Gnu「硝子窓」
- Snow Man「Dangerholic」
- 三浦大知「能動」
- ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」カンパニー「見れるって思ってるね？」「ピュア・イマジネーション」
- 優里「ベテルギウス」
- LE SSERAFIM「Eve, Psyche & The Bluebeard's wife」
■FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part(3)
22:00頃～
- 石崎ひゅーい「虹」
- EIKO（上白石萌歌）「DREAMER」
- 木梨憲武×ヒロミ×所ジョージ「空を見上げた」
- 三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
- ジェジュン×SUGIZO（LUNA SEA）「GLAMOROUS SKY」（中島美嘉）
- GENERATIONS「Diamonds」
- 柴咲コウ「瞳をとじて」（平井堅）
- JUJU「飾りじゃないのよ涙は」（中森明菜）
- 女王蜂「メフィスト」
- SUPER BEAVER「決心」
- DISH//「Dreamer Drivers」
- NiziU（RIKU・MIIHI・NINA）「未来予想図II」（DREAMS COME TRUE）
- 浜崎あゆみ「A Song for xx」
- 坂東玉三郎×海宝直人「少年時代」（井上陽水）
- 福山雅治「想望」