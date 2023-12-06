「『2023FNS歌謡祭』第1夜」18:30～19:00台タイムテーブル

本日12月6日18:30よりフジテレビ系で放送される「2023FNS歌謡祭」第1夜のタイムテーブルが発表された。

番組冒頭、18:30からのブロックにはAI、ウマ娘、ClariS、柴咲コウ、DA PUMP×ハライチ、乃木坂46、BE:FIRST、LA DIVAといったアーティストが登場。仲宗根梨乃が監修を手がけ、EXILE NAOTO（EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS）、KENZO（DA PUMP）、中務裕太（GENERATIONS）、ラウール（Snow Man）、川尻蓮（JO1）、SOTA（BE:FIRST）、K（&TEAM）といった豪華メンバーが参加するダンス企画は20:00頃からのブロックでオンエアされる。

番組ラスト、22:00頃からのブロックではジェジュンがSUGIZO（LUNA SEA）とのコラボレーションで、中島美嘉の「GLAMOROUS SKY」をカバー。女王蜂は「メフィスト」、浜崎あゆみは「A Song for xx」、福山雅治は「想望」を披露する。

フジテレビ系「2023FNS歌謡祭」第1夜

2023年12月6日（水）18:30～23:28

タイムテーブル＆歌唱曲

18:30～

  • AI「ハピネス」
  • ウマ娘「うまぴょい伝説」
  • ClariS「淋しい熱帯魚」（Wink）
  • 柴咲コウ「月のしずく」
  • DA PUMP×ハライチ「U.S.A.」
  • 乃木坂46「Monopoly」
  • BE:FIRST「Boom Boom Back」
  • LA DIVA「アイドル」（YOASOBI）

19:00頃～

  • adieu「楓」（スピッツ）
  • 工藤静香×宮野真守「Blue Velvet」
  • 劇団四季『アナと雪の女王』「ありのままで」
  • 郷ひろみ×水樹奈々「How many いい顔」
  • 渋谷凪咲 with ダイアン、かまいたち、見取り図「人生は長いんだ」
  • 渋谷龍太（SUPER BEAVER）「長い間」（Kiroro）
  • BE:FIRST「Automatic」（宇多田ヒカル）
  • 森高千里×ガチャピン・ムック「ロックン・オムレツ」
  • 薬師丸ひろ子「トゥモロー」
  • ゆず×JO1「夏色」
  • LUNA SEA「ROSIER」

■FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part(1)

20:00頃～

  • SEVENTEEN「今 -明日 世界が終わっても-」
  • NiziU「Paradise」

■ウォルト・ディズニー 100周年 名演集

  • 井上芳雄「サークル・オブ・ライフ」
  • 水樹奈々×宮野真守「輝く未来」

■仲宗根梨乃監修 ダンス企画

  • EXILE NAOTO（EXILE、三代目 J SOUL BROTHERS）×KENZO（DA PUMP）×中務裕太（GENERATIONS）×ラウール（Snow Man）×川尻蓮（JO1）×SOTA（BE:FIRST）×K（&TEAM）

■リスペクト！ユーミン

  • 松下洸平「卒業写真」
  • 松任谷由実×乃木坂46「守ってあげたい」
  • LA DIVA「春よ、来い」

■FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part(2)

21:00頃～

  • Ado「唱」「いばら」
  • 関ジャニ∞「凛」
  • King Gnu「硝子窓」
  • Snow Man「Dangerholic」
  • 三浦大知「能動」
  • ミュージカル「チャーリーとチョコレート工場」カンパニー「見れるって思ってるね？」「ピュア・イマジネーション」
  • 優里「ベテルギウス」
  • LE SSERAFIM「Eve, Psyche & The Bluebeard's wife」

■FNS歌謡祭 50周年記念 歴代名演集 Part(3)

22:00頃～

  • 石崎ひゅーい「虹」
  • EIKO（上白石萌歌）「DREAMER」
  • 木梨憲武×ヒロミ×所ジョージ「空を見上げた」
  • 三代目 J SOUL BROTHERS「STARS」
  • ジェジュン×SUGIZO（LUNA SEA）「GLAMOROUS SKY」（中島美嘉）
  • GENERATIONS「Diamonds」
  • 柴咲コウ「瞳をとじて」（平井堅）
  • JUJU「飾りじゃないのよ涙は」（中森明菜）
  • 女王蜂「メフィスト」
  • SUPER BEAVER「決心」
  • DISH//「Dreamer Drivers」
  • NiziU（RIKU・MIIHI・NINA）「未来予想図II」（DREAMS COME TRUE）
  • 浜崎あゆみ「A Song for xx」
  • 坂東玉三郎×海宝直人「少年時代」（井上陽水）
  • 福山雅治「想望」