12月13日にリリースされるBUCK-TICKのライブ映像作品「TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」より、「GUSTAVE」の映像がYouTubeで公開された。

「TOUR THE BEST 35th anniv. FINALO in Budokan」はBUCK-TICKが昨年開催した全国ツアー「TOUR THE BEST 35th anniv.」から、東京・日本武道館で行われたファイナル公演の模様を収録した作品。「GUSTAVE」は2018年リリースのアルバム「No.0」の収録曲で、近年のアルバム収録楽曲の恒例となっていた“猫”をテーマにした楽曲だ。