安部勇磨（never young beach）が2月に初の北米ツアーを行う。
安部はこれまでにソロ名義でアルバム「Fantasia」、EP「Surprisingly Alright」を発表。これらの作品はアメリカのレーベルTemporal Driftによってアナログ化が行われ全世界流通でリリースされた。
今回のツアーで安部はサポートメンバーとともに西海岸から東海岸へ全11都市を回る。チケットは現地時間の12月8日9:00に販売スタート。詳細はチケットリンク
にて確認を。
Yuma Abe North America Tour 2024
2024年2月5日（月）アメリカ カルフォルニア州サンディエゴ Soda Bar
2024年2月6日（火）アメリカ カルフォルニア州ロサンゼルス Zebulon
2024年2月7日（水）アメリカ カルフォルニア州サンフランシスコ BOTH
2024年2月9日（金）アメリカ オレゴン州ポートランド Miss Studios
2024年2月10日（土）カナダ ブリティッシュコロンビア州バンクーバー Fox Cabaret
2024年2月11日（日）アメリカ ワシントン州シアトル Sunset Tavern
2024年2月14日（水）アメリカ イリノイ州シカゴ The Empty Bottle
2024年2月15日（木）アメリカ オハイオ州クリーブランド Beachland Tavern
2024年2月16日（金）アメリカ ペンシルベニア州フィラデルフィア World Cafe Live
2024年2月17日（土）アメリカ マサチューセッツ州ボストン TAFFETA
2024年2月18日（日）アメリカ ニューヨーク州ブルックリン Sultan Room