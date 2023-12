アニメ「機動戦艦ナデシコ」シリーズの主題歌が各サブスクリプションサービスにて配信スタート。さらにサブスク解禁を記念してTV アニメ「機動戦艦ナデシコ」全26話が、12月9日よりYouTubeにて期間限定で無料配信される。

解禁されたのはTVアニメ・劇場版で使用された4曲。松澤由美が歌ったTVアニメのオープニングテーマ「YOU GET TO BURNING」、ミスマル・ユリカ役の桑島法子が歌う「私らしく」、さらに劇場版「機動戦艦ナデシコ -The prince of darkness-」の主題歌「Dearest」、イメージソング「ROSE BUD」を聴くことができる。

全話無料配信はYouTubeの「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式チャンネルで期間を分けて実施。第1話から第13話が12月9日18時から2024年1月6日17時59分まで、第14話から第26話が12月23日18時から2024年1月20日17時59分まで配信される。また12月9日18時、12月23日18時からは13話分をイッキ見する上映会も実施予定だ。

「機動戦艦ナデシコ」はラブコメ、ロボットの要素を取り入れた本格SFアニメ。佐藤竜雄が監督を務め、キャラクター原案を麻宮騎亜が手がけた。1996年から1997年にかけてTVアニメが放送され、1998年には劇場版も公開。テンカワ・アキト役を上田祐司、ミスマル・ユリカ役を桑島法子、ホシノ・ルリ役を南央美が演じた。