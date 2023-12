杉浦太陽「大分県にはおいしい郷土料理がたくさん！」とり天、豊後牛、りゅうきゅう…絶品・大分グルメに舌鼓

杉浦太陽がパーソナリティをつとめ、親子の会話の架け橋になる情報を伝えているTOKYO FMのラジオ番組「SBI損保 presents TOKYO こども TIMES」(毎週土曜9:55~10:00)。11月23日(祝・木)は、その特別番組として、TOKYO FMとエフエム大分の2局ネットで「ホリデースペシャル『SBI損保 presents TOKYO こども TIMES in 大分』」を生放送でオンエア。杉浦が大分に出張訪問した際のエピソードを交えながら、番組アシスタントの鈴木あきえとお届けしました。今回の特別番組では、SBI損保がユニフォームスポンサーをつとめるサッカーJ2チーム「大分トリニータ」のホームグラウンド「レゾナックドーム大分」にて開催した「SBI損保 親子サッカー教室」の様子や、スタジアムグルメレポート、大分郷土料理、別府めぐりなどの模様をオンエア。この記事では、杉浦が大分グルメを味わった模様をフォトレポートで紹介します。特別番組にあたり、杉浦は10月28日と29日に大分取材に行ってきました。初日、夕方に大分空港に到着した杉浦。まずは、大分自慢の郷土料理を目指して別府市に向かいました。別府市扇山町にある古民家風の食事処「茶寮森澤(さりょう・もりさわ)」では、こだわりの大分の郷土料理を中心に、創作料理、御膳メニュー、会席料理が味わえます。杉浦は大分の贅沢郷土料理コースを注文。果たして、どんな料理が待っているのでしょうか。「りゅうきゅう」は、地元でとれた新鮮な魚を、醤油、酒、みりん、ごま、しょうがで作るタレと和えた、大分県の代表的な郷土料理。今回は、カンパチとサーモンを使用。杉浦は「質感がもっちりしっとりしています。これはご飯と丼にしたらかきこんじゃいますね。甘辛でめちゃくちゃおいしいです!」と美味しそうにいただきました。続けて、大分名物の「とり天」が登場。衣はサクサクで、塩こうじに漬け込まれた鶏肉は柔らか。さらに、辛子ポン酢につけることでサッパリと味わうことができます。続いて出てきたのは、別府温泉の温泉成分を配合したエサを与えて育てた養殖ヒラメ「温藻(おんそう)ヒラメ」。一口食べた杉浦は、「もちもち食感で爽やか! おいしいですね~!」と舌鼓を打ちます。次にいただいたのは、大分県のブランド牛「豊後牛(ぶんごぎゅう)」。赤身とサシのバランスに優れた黒毛和牛です。豊後牛の炙りステーキをミディアムレアで食べた杉浦は「おいしい! 味が濃いね~! たまりません!!」と絶賛しました。ほかにも、小麦粉をこねて薄く帯状に引き延ばした“だんご”を具材にした「だんご汁」を堪能。大分の名産品・かぼすを使った「かぼすサワー」を飲みながら、大分のグルメを満喫しました。大分は、シイタケ、関サバ、すっぽんなども名産です。杉浦は「大分にはおいしい郷土料理がたくさんあります。ぜひ大分を旅して食べてみてください!」と、リスナーに向けてコメントしました。▶▶【音声を聴く】ホリデースペシャル SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES in 大分<番組概要>番組名:ホリデースペシャル SBI損保 presents TOKYOこどもTIMES in 大分放送エリア:TOKYO FM・FM大分放送日時:11月23日(祝・木)15:00~16:50パーソナリティ:杉浦太陽、鈴木あきえ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/kodomo-times/SBI損保公式Webサイト:https://www.sbisonpo.co.jp/