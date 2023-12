マルシィ 2023年の目標は「自炊」「早寝早起き」「ジムで運動」だったけど…その達成度は？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月4日(月)の放送は、3ピースバンド・マルシィがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、2023年の活動や、今回のテーマでもあるそれぞれの「今年の目標」とその達成度を聞きました。こもり校長:2023年はどんな1年でしたか?吉田右京(Vo & Gt):一瞬で過ぎ去った1年だったなと思いますね。フェス出演やアルバムリリースもあったので、その制作で本当に忙しかったですね。こもり校長:バタバタしたな~って感じですか?フジイタクミ(Ba):バタバタしてましたね。吉田:気づいたら12月……! って感じです。こもり校長:わかります! 今年は早い気がしますよね(笑)。(コロナ禍から)いろいろ戻ってきている感じがするじゃないですか。ライブ然り、フェスに然り、リリースしてそれに付随するイベントも、テレビ番組も……業界自体がすごく戻ってきた感じがあるので。マルシィ:そうですね。こもり校長:(2023年は)あと1ヵ月で終わりらしいですよ? 年の瀬は感じられています?マルシィ:全然感じれてない……(笑)。こもり校長:ですよね(笑)。1年早かったなぁ~……。こもり校長:そろそろ年の瀬ですけど、今年の目標はどのくらい達成しています?吉田:バンドとしては……「代表曲が作れたらいいな」というのがあったんですけど、達成度としては、「まだまだだな」というところで。来年こそは、というか、来年も頑張っていきたいなと思っています。こもり校長:そんなことないですよ! 僕は、マルシィ先生にはSCHOOL OF LOCK! じゃないところでもお世話になっていますので! ABEMAの恋愛リアリティのほうで……!マルシィ:(笑)。こもり校長:僕はあの曲(「幸せの花束を」)を聴いて、めちゃくちゃキュンキュンさせてもらっています!マルシィ:ありがとうございます!こもり校長:個人的な目標はどうですか?フジイ:個人的には、自炊をしっかりして健康的な生活を送ろうと思っていたんですけど……まったくですね~(笑)。こもり校長:自炊なんてできないですよ!フジイ:できないですよね。キッチンも散らかっていますしね~。こもり校長:使ってないのに!?フジイ:物置になっちゃっているんですよね(笑)。吉田:タクミの部屋は大変なことになっているんですよ(笑)。こもり校長:メンバーも行ったりするんですか?吉田:はい。タクミの家に行ったら、片付けから始まるみたいな(笑)。そういうことが多いですね。フジイ:(笑)。こもり校長:他のみなさんは、今年の目標はいかがですか?shuji(Gt):僕は……マネージャーからもこっぴどく言われているんですけど、早寝早起きですね。昼夜逆転しているんですけど……一切直っていないです(笑)。こもり校長:昼夜逆転は、直す気がないんじゃないですか?shuji:直す気ないですね!全員:(笑)。フジイ:これ、聞かれたら怒られるやつですよ(笑)。こもり校長:外で大人が見てないですか!? (笑)。shuji:でも……直せない! が正しいです。こもり校長:今の状態で、一番いいパフォーマンスができちゃっているんですよね?shuji:ですです!こもり校長:だから、変える必要はなかったりするんですよね?shuji:そうなんですよ。それを言い続けているんですけど、「直せ!」と言われています……!こもり校長:まぁ~……人が動く時間は、日が出て日が沈むまで、ですからね。shuji:そうなんですよね(笑)。こもり校長:右京先生はどうですか?吉田:僕は運動をしたいなと思って、近所のジムに入会したんですよ。週3で通おうと思って最初の1週間は行ったんですけど、次の週からは……3、4ヵ月に1回行ったらいいほうになって(笑)。それで年末まで来てしまいました。こもり校長:それって、今年3回ぐらいしか行ってないんじゃないですか!?マルシィ:(笑)。こもり校長:下半期は行きました?吉田:最近は、本当に行ってないですね。下半期は……1回行ったか、行ってないか……。フジイ:行ってない行ってない!こもり校長:マルシィ先生は、(全員が)今年の達成度1%ぐらいですね(笑)。もしかしたら、今日のテーマに呼ぶゲスト講師を間違えたかもしれない!shuji:反面教師にしてもらえれば……!全員:(笑)。この日の放送では……・「受験生なので“朝に勉強する”と決めてから、毎日欠かさずにやっています。クラス順位も上がって、今もキープしています」という18歳・「今年の目標は“好きな人と一緒に出かけること”で、イルミネーションを観に行こうと誘っているんですけど相手も乗り気です」という16歳・「今年の目標は、“他校の友達を作ること”です。共通の趣味がある人とSNSでつながって、80%くらい達成できています」という16歳と電話をつなぎました。マルシィは、11月29日(水)にニューアルバム『Candle』をリリース。2024年1月からは、全国9ヵ所をまわるツアー『マルシィ one man live tour 2024"Candle』がスタートします。詳細はオフィシャルサイトまで。★SCHOOL OF LOCK! SPECIAL WEEK★12/11(mon)-12/15(fri)<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/