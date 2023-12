12月18日にTBS系で生放送される「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」の出演アーティスト第1弾が発表された。

出演アーティスト第1弾として発表されたのは、JO1、SixTONES、Snow Man、SEKAI NO OWARI、10-FEET、星野源、Mrs. GREEN APPLEの7組。ミセスは「ケセラセラ」「Magic」、10-FEETは「第ゼロ感」、セカオワは「最高到達点」、JO1は「Tiger」をそれぞれフルサイズで披露する。またSixTONESは「こっから」「CREAK」、Snow Manは「タペストリー」「Dangerholic」をスペシャルメドレーでお茶の間に届ける。そして星野は今年のヒット曲「生命体」と人気曲「喜劇」のフルサイズバージョンを特別な場所からパフォーマンスする。

TBS系「CDTVライブ!ライブ!クリスマスSP」

2023年12月18日(月)18:30~22:57

<出演者 / 楽曲>

・JO1「Tiger」

・SixTONES「こっから」「CREAK」

・Snow Man「タペストリー」「Dangerholic」

・SEKAI NO OWARI「最高到達点」

・10-FEET「第ゼロ感」

・星野源「生命体」「喜劇」

・Mrs. GREEN APPLE「ケセラセラ」「Magic」

and more