遠藤達哉原作によるアニメ「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」と対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」によるコラボアニメ映像が公開された。

「劇場版 SPY×FAMILY CODE: White」の公開を記念した同コラボ企画。ゲーム「ストリートファイター6」での展開に先がけ、WIT STUDIOが手がけたコラボアニメ映像では、ヨルと春麗が戦うシーンがお目見えした。ゲーム内のコラボなども近日実施予定だ。

(c)2023「劇場版 SPY×FAMILY」製作委員会 (c)遠藤達哉/集英社 (c)CAPCOM CO., LTD. 2023 ALL RIGHTS RESERVED.