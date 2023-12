「派手な色を上手に着こなすには？」景井ひながおすすめピンクコーデを紹介

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。11月29日(水)の放送では、リスナーから届いたファッションに関する相談にアドバイスしました。ピンクが好きなんですけど、私服に取り入れるとすごく浮いているように感じます。派手な色を合わせるときの注意点とかあったら知りたいです。(17歳)景井:ピンク好きなんだね。私も好きです! アイテムは持っていないんですけど、「ピンクのセットアップが欲しい!」ってずっと言っています。「これだ!」っていうドンピシャのものに巡り合えていないので、まだ買えていないんだけど……。いつか、ピンクのセットアップを着た私が見れるかと思います(笑)。派手な色を合わせるときの注意点ということですけど……“浮いているように感じる”っていうのは、正直派手な色だし「浮くのは当たり前」って思ってコーデを組んだほうがいいかなって思います。例えば、派手なピンクのアイテム……バッグだったり、トップスだったり、アウターだったりを持っているとしたら、それをメインとしてコーデを組んだほうがいいかな。ピンクを目立たせるように、周りは黒でまとめるとか、白でまとめるとか。あとは、ピンク系の暖色系の色で合わせてみる! そうすると、割とピンクは目立つんだけど「意外とトータルで見たらなじんでるかも!」っていうコーディネートになるかなと思います。ぜひやってみて、感想教えてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/