藤子・F・不二雄「ドラえもん プラス」7巻が、本日12月1日に発売された。

「ドラえもん プラス」はてんとう虫コミックス「ドラえもん」全45巻に未収録だったエピソードを収録したシリーズ。今回の7巻は9年ぶりの新刊となる。併せてドラミちゃんのエピソードを集めた単行本「ドラミちゃん」も同時発売された。

なお本日よりオールカラーの「ドラえもん デジタルカラー版」142巻から200巻が配信開始。「藤子・F・不二雄大全集『名犬ラッシー』」の配信もスタートした。各電子書店では藤子・Fの生誕90周年記念と、「ドラえもん デジタルカラー版」全200巻配信を記念したフェアを展開。2024年1月9日までの期間、「ドラえもん デジタルカラー版」1~3巻などの作品を無料で試し読みできる。

そのほか本日は、1991年にビッグコミック(小学館)で連載され、「ドラえもん」を除くと最後の連載作となる中編「未来の想い出」の単行本が発売。同書は発売中の「藤子・F・不二雄SF短編コンプリート・ワークス」に近い体裁で再編集した単行本となる。

(c)藤子プロ・小学館 (c) 2023 Classic Media, LLC. LASSIE, associated images and other indicia are trademarks of and copyrighted by Classic Media, LLC. All rights reserved.