「恋愛禁止なのに、なにしてんの!?」会長と副会長がまさかの…！生徒会を頑張る10代の報告

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月30日(木)は、『この話の続きは……電話で!』をテーマに放送。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナーから届いたあえて"オチ"が書かれていない投稿から気になるものを選び、直接そのエピソードの続きを聞きました。電話をつないだ6人のなかから、仲間の恋愛話が納得できない16歳(高2)の男性リスナーのメッセージとCOCO教頭とのやり取りを紹介します。僕は男子生徒副会長なのですが、女子生徒副会長と生徒会長が最近"いい雰囲気"になってることに気づきました。ですが、生徒会ルールで「男女交際は禁止」だと会長自らが言っていたので、まさかとは思っていました。しかし生徒会長に話を聞いてみると、会長も女子副会長が好きなようです。もうすぐ任期も終わるので、「任期終了後に告白したら?」と言ってみたら衝撃の一言が……! この話の続きは……電話で!(16歳)COCO教頭:もしもし! 続きがめちゃめちゃ気になるんだけど、早速聞かせてもらっていい?リスナー:「8月から付き合っているよ」って言われました……!COCO教頭:(笑)。待て待てー! 8月って結構経つやん! 3、4ヵ月付き合っているってことだよね?リスナー:そうですね。COCO教頭:え……? どういうこと!?リスナー:もともと「男女交際はダメ」と、会長が言っていたんですけど……。副会長(自分と女子副会長)と会長の3人で話す機会があったときに……普通3人で話すときって、正三角形になりません?COCO教頭:そうだね。リスナー:でも、僕が鋭角の(位置になる)二等辺三角形になったんです。「あれ? 1対2じゃん」みたいな。COCO教頭:それは……三者面談みたいに対面に2人がいる、みたいなことだね?リスナー:そうです(笑)。2人の距離が近いしいい感じの雰囲気だったので、「どうなん?」と聞いたら「好きだ」と白状して。もうすぐ生徒会が解散するので、「辞めたあとならいいんじゃない?」みたいに言ったら「いや、8月から付き合っているよ」って言われて。それは……「なにをしてんの!?」って。COCO教頭:あはは! ごもっともだ! そのツッコミ正解! 「なにをしてんの!?」だよね(笑)。それで、会長は?リスナー:ニヤニヤしていましたね。許せんな……!COCO教頭:許せんね~(笑)。言い訳はしなかったの?リスナー:「友人関係の延長だから」、「あまりデートにも行けてなくて」みたいなことは言っていましたね。付き合っていることを僕に教えてくれなかったのも、ひどいと思っています。COCO教頭:そうだよね。周りの人たちも気づいていなかったの?リスナー:8月に付き合い始めたころから、僕以外のメンバーは知っていたみたいです。COCO教頭:「なんで言ってくれなかったの?」って言わなかったの?リスナー:言いました! そしたら、「3人で真面目な話をするときに、僕が知らないほうが真面目な話ができる」みたいな。COCO教頭:どういうこと!? よくわかんないね(笑)。会長が作って自分で破ったルールを(リスナーは)守っているんでしょ?リスナー:そうなんですよ! 僕も(別の女子と)そこそこいい感じなのに!COCO教頭:副会長の任期はいつまでなの?リスナー:来週です。COCO教頭:もう終わるやん! じゃあ、ちゃんとルールを守って、来週以降にアクションを起こそうと思っているの?リスナー:それが、迷っているんです。COCO教頭:"二等辺三角形ラブ"にしようとは思わないの?リスナー:思ってないです(笑)。彼らはルール違反をしましたけど、僕は真面目なのでちゃんとルールは守っていきたいので……。COCO教頭:反面教師だね(笑)。その女子とは、ぶっちゃけいい感じなの?リスナー:向こうがグイグイくる感じです。COCO教頭:いちばんいいことされてるやん! じゃあ、相手の女の子から告白的なことをされたらどうするん?リスナー:まだないとは思いますけど……ちょっと厳しいですね~。COCO教頭:えー! 素直になれよ!リスナー:あー! じゃあ、じゃあ……! いかせていただきます!COCO教頭:あはは! そりゃいくよね(笑)。そのタイミングがきたら、しっかり掴みにいってほしい!リスナー:はい! ありがとうございます!このほかには……・「家の給湯器が故障してお湯が使えなくなりました。月曜日に壊れたけどまだ修理できていなくて……この話の続きは電話で!」という16歳・「修学旅行から帰ってきたら風邪をひいてしまいました。部活でも……この話の続きは電話で!」という17歳・「文化祭の準備をしていたときに、仲のいいクラスメイトからとんでもないことを言われてしまました……この話の続きは電話で!」という17歳・「4年間がんばっている剣道ではなく、別のことで県大会準優勝しました……この話の続きは電話で!」という17歳・「海外からやってきた空手少女と組手をしたら……この話の続きは電話で!」という17歳と電話をつなぎ、話の続きを聞きました。