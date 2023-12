ヤバイTシャツ屋さん・こやまたくや「パリピになった気持ちになってもらえたら」“人の目が気になる”10代に贈る「あつまれ！パーティーピーポー」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。11月のマンスリーアーティストは、3ピースバンド・ヤバイTシャツ屋さんのこやまたくやさんです。11月29日(水)の放送では、「人の目が気になる」という18歳の相談に回答しました。人の目を気にしすぎて、何をやるにも億劫になってしまいます。今高校3年生なのですが、進学後誰も知らない状況で、人目を気にしすぎてちゃんと生活できるか不安です。人の目を気にしない方法を、一緒に考えてほしいです。すごいね、わかるんですよ。人の目を気にしすぎちゃうっていう……。これ僕も一緒でね、別に誰も自分のことなんて見てないっていうのはわかってるんですけどね。考え過ぎやな、ってわかってはいるんですけど、僕もいつまでも人の目を気にしてしまいますね。例えば服屋さんとか行っても、周りの人に俺が服買うところを見られてるんちゃうかと思って、「こんな服に興味あるんや」って思われるん恥ずかしいな〜とか。結構、極度の自意識過剰やなって自分でも思うんですけど……。そういう気にしいというか、いろんな人の目を気にするからこそ、人の気持ちがわかったり他の人にはない視点を持ったりできると思うんですよね。「この人はどう思ってるんやろな」とか、「これを言ったらこの人にどうやって思われるんかな」とか、そういう想像力を働かせられるっていうことですから。それって一種の優しさやと思うんですよね。だから、それを大切にしてほしいなと思いますね。僕もそうやって思うようにしています、周りの目はすごく気になるんですけど……(笑)。いつか、気にせずに過ごせたらいいなとも思ってて……憧れちゃうんですよ。そういう、何も気にせず人の目など気にせずにはっちゃけられてる人を見るとね。この「あつまれ!パーティーピーポー」は、パリピになりたいなっていう曲なんですけど(笑)。この曲を聴いて、ちょっとでもパリピになった気持ちになってもらえたらいいなと思います。今回選曲された「あつまれ!パーティーピーポー」は、11月15日リリースの10th Anniversary BEST ALBUM『BEST of the Tank-top』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/