景井ひな「自然な肌見せがオススメ」普段着をちょっとおしゃれに見せるコツ紹介

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。11月29日(水)の放送では、リスナーから届いたファッションに関する相談にアドバイスしました。冬休みに、好きな男子と映画を観に行くことになりました。ただ、私服に自信がなくてすごく困ってます……。いつもこの季節はジーパンにパーカーなんですけど、このままだとさすがにまずいです。勝負服に見られすぎず、且つおしゃれと思われる服装を教えてください!(17歳)景井:まず、デートおめでとう! 好きな男の子と映画を観に行くって最高じゃん!普段がジーパンにパーカーで、決めすぎるのも恥ずかしいけどオシャレはしたい! ってことかな? これから服を買いに行くのも大変だろうし……。でも、こういうタイミングでスカートを履いてみる、っていうのもハードルが高いかなって思うんです。だから、下のジーパンは変えずに、上のパーカーだけオーバーサイズめのニットにする! これだけでも、オシャレ感は出ると思います。なぜオーバーニットなのかっていうと……冬だからね、みんな服を着込むじゃない? なんだけど……アウターを脱いだときに、チラって見える肌がいいんですよ。がっつり見えている肌じゃないの。オフショルとかのニットはちょっとやりすぎだし、多分ハードル高いと思うんだよね。オーバーニットなら、ずり落ちてるのかな? みたいな(笑)。言い方が悪いね(笑)。だから肩が見えちゃってるのかな~? って感じの自然な肌見せができるようなオーバーニットがすごくオススメかなと思います!見えることに抵抗あるなって思う場合は、ニットの中にちょっとかわいいレースがついたようなノースリーブ、タンクトップみたいなものを着るのがオススメです。布面積はあるけど、ちょっと首元だったり肩側は若干見えているっていう肌見せになったりするので!ちなみに、バッグは絶対ちっちゃいので行って! デートはもちろんオシャレも楽しんでね。報告待ってます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/