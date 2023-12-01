オリジナルTVアニメ「ぽんのみち」より、江見跳（えみはねる）のキャラクターPVが公開された。
「ぽんのみち」は元雀荘を遊び場として、広島・尾道で楽しく暮らす女子高生たちの日常を描く物語。PVには、山村響演じる麻雀の実力に自信を持つ跳が、主人公・なしこたちと過ごす時間を楽しむ場面がちりばめられており、 クールな性格の跳の笑顔も映し出される。
また放送情報の詳細も発表に。MBS、TBS、BS-TBSにて2024年1月5日、RCC、AT-Xにて1月9日に放送が開始される。
オリジナルTVアニメ「ぽんのみち」
放送情報
MBS：2024年1月5日（金）より毎週金曜日25:53～
TBS：2024年1月5日（金）より毎週金曜日25:53～
BS-TBS：2024年1月5日（金）より毎週金曜日26:30～
RCC：2024年1月9日（火）より毎週火曜日25:55～ ※初回は26:05～
AT-X：2024年1月9日（火）より毎週火曜日22:00～
スタッフ
原作：IIS-P
監督・脚本：南川達馬
キャラクター原案：春場ねぎ
キャラクターデザイン：大田謙治
色彩設計：角野江美
美術監督：Scott MacDonald
撮影監督：天田雅
編集：木村祥明
音響監督：高橋剛
音響制作：ビットグルーヴプロモーション
音楽：高橋祐子、曽木琢磨、hisakuni、大橋莉子、江口寛至、シャリ
音楽制作：SUPA LOVE
制作協力：雀魂-じゃんたま-、大洋技研株式会社
アニメーション制作：OLM
キャスト
十返舎なしこ：前田佳織里
河東ぱい：佐伯伊織
徳富泉：若山詩音
林リーチェ：近藤唯
江見跳：山村響
チョンボ：大塚明夫
※高橋祐子の高ははしごだかが正式表記。
(c)IIS-P／ぽんのみち製作委員会