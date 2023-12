2024年1月17日にTM NETWORKのライブ映像作品「LIVE IN NAEBA ‘03 -FORMATION LAP-」がBlu-rayで、アルバム「NETWORK -Easy Listening-」「SPEEDWAY」がリマスター版となって再発売される。

TM NETWORK のデビュー40周年を記念して再発売される3作品。すべてがセットになったボックスセット「TM NETWORK 40th Anniversary BOX」も同時発売される。

なおボックスセットには藤井徹貫による解説を再掲。新たにふくりゅうによる解説と、Shinnosuke(ex. SOUL'd OUT、buzz★Vibes)とJINのコメントが収められる。さらに初回限定特典として、2024年4月から行われるアリーナツアーのチケット最速先行申込が可能となるエントリーシートが封入される。詳細は特設サイトで確認を。

TM NETWORK「LIVE IN NAEBA '03 -FORMATION LAP-」収録曲

01. Opening~Nights of The Knife

02. Human System

03. 金曜日のライオン(Take it to the lucky)

04. 8月の長い夜

05. GIRL

06. Carol -Tetsuya Komuro Piano solo-

07. DREAMS OF CHRISTMAS

08. SEVEN DAYS WAR

09. CASTLE IN THE CLOUDS

10. Love Train

TM NETWORK「NETWORK -Easy Listening-」収録曲

01. SCREEN OF LIFE -EXTENDED MIX-

02. LOVE TRAIN -EXTENDED MIX-

03. PRESENCE

04. CASTLE IN THE CLOUDS -ALBUM MIX-

05. 風のない十字路 -ALBUM MIX-

06. TAKE IT TO THE LUCKY(金曜日のライオン)-ALBUM MIX-

07. 君がいる朝 -ALBUM MIX-

08 . TIME TO COUNT DOWN -LABO MIX-

09. nuworld

10. COME CLOSER

TM NETWORK「SPEEDWAY」収録曲

01. ACTION

02. DIVING

03. PRIDE IN THE WIND

04. RED CARPET

05. TEENAGE

06. WELCOME BACK 2 -1983 Edit-

07. 夏の終わり

08. N43 -1983 Edit-

09. ELECTRIC MUSIC

10. YOU CAN FIND

11. MALIBU