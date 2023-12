B'zの松本孝弘(G)のソロツアー「Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-」が5月、稲葉浩志(Vo)のソロツアー「Koshi Inaba LIVE 2024 ~enIV~」が6月から8月にかけて開催される。

今年はデビュー35周年イヤーを記念したツアー「B'z LIVE-GYM Pleasure 2023 -STARS-」を実施したB'z。ソロライブは松本にとって2016年開催の「Tak Matsumoto Tour 2016 -The Voyage-」、稲葉にとって2023年2月開催の「Koshi Inaba LIVE 2023 ~en3.5~」以来となる。各ツアーのチケットの販売日はB'zのオフィシャルサイトにて確認を。

Tak Matsumoto Tour 2024 -Here Comes the Bluesman-

2024年5月11日(土)東京都 ブルーノート東京

2024年5月12日(日)東京都 ブルーノート東京

2024年5月15日(水)東京都 Billboard Live TOKYO

2024年5月16日(木)東京都 Billboard Live TOKYO

2024年5月22日(水)大阪府 Billboard Live OSAKA

2024年5月23日(木)大阪府 Billboard Live OSAKA

2024年5月25日(土)大阪府 豊中市立文化芸術センター 大ホール

2024年5月26日(日)大阪府 豊中市立文化芸術センター 大ホール

サポートメンバー

大賀好修(G) / 大楠雄蔵(Key) / 麻井寛史(B) / 車谷啓介(Dr)

Koshi Inaba LIVE 2024 ~enIV~

2024年6月22日(土)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

2024年6月23日(日)愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

2024年6月29日(土)東京都 有明アリーナ

2024年6月30日(日)東京都 有明アリーナ

2024年7月6日(土)大阪府 大阪城ホール

2024年7月7日(日)大阪府 大阪城ホール

2024年7月13日(土)福岡県 マリンメッセ福岡 B館

2024年7月14日(日)福岡県 マリンメッセ福岡 B館

2024年7月20日(土)神奈川県 Kアリーナ横浜

2024年7月21日(日)神奈川県 Kアリーナ横浜

2024年7月27日(土)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

2024年8月5日(月)北海道 札幌文化芸術劇場hitaru

2024年8月7日(水)北海道 函館市民会館 大ホール

2024年8月13日(火)岡山県 津山文化センター

2024年8月14日(水)岡山県 津山文化センター

2024年8月17日(土)広島県 広島グリーンアリーナ

2024年8月18日(日)広島県 広島グリーンアリーナ

サポートメンバー

シェーン・ガラース(Dr) / 徳永暁人(B) / DURAN(G) / サム・ポマンティ(Key)