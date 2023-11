アイナ・ジ・エンド「途中で諦めてしまう」10代の相談にSUPER BEAVERの楽曲で「喝」

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。11月28日(火)の放送では、ディレクター卓に座り、リスナーの相談に乗りながらおすすめの楽曲を紹介しました。私は「自分でやる」と決めたことなのに、途中で諦めてしまいそうになります。そんなとき、アイナ先生はどうしますか。(18歳)アイナ:うーん、思うんだけど……それって“決めたこと”じゃないんじゃないかな。「そうなったらいいな~」と思ってるだけだから、諦めちゃうんじゃないかな、って思うんですよね。私も、毎日カフェラテ飲んでるから「やめよう!」とよく思うんだけど、次の日には気づいたら豆を挽いてますからね(笑)。「やめれたらいいな~」、「カフェイン中毒抜けれたらいいな~」って思ってるだけなんですよね。本当に心から決めたら、自然にやめられたり、自然に諦めないものだと思います。こんな自分ですけども、何度かそういう経験がありますもんで……。なので、「覚悟を決めよう!」。うん、覚悟です! あなたに必要なのは「覚悟」ということで、(曲で)喝を入れますッ!――ここで、SUPER BEAVER「決心」をオンエアアイナ:私、この曲すごく大好きです! 自分自身奮い立たせられるような曲です! (リスナーに)おすすめなのは、「腹を決めなきゃいけない瞬間があるのさ」という歌詞ね。ピッタリだなと思います。なんか……決まらんときがあったら、よかったらSUPER BEAVERに助けを借りちゃおう~!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/