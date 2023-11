HEY-SMITH猪狩秀平＆COCO教頭 高校の先輩後輩がラジオ対談「愛の告白もさせてもらいました」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月29日(火)の放送は、HEY-SMITHのギター・猪狩秀平さんがゲスト出演。パーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)の高校の先輩ということで、当時の思い出を語りました。HEY-SMITHは、2006年結成の6人組パンクバンドです。年間150本近くライブを行い、自身主宰のフェスも毎年開催するなど、生粋のライブバンドとして知られています。11月1日に、TVアニメ『東京リベンジャーズ』天竺編のエンディング主題歌「Say My Name」も収録されているニューアルバム『Rest In Punk』をリリースしました。現在は、『Rest In Punk Tour』のツアー中です。今回は学生時代と同じように、「猪狩くん」「のりりん」と呼びながらお届けした2人。猪狩さんの登場前には、COCO教頭が「私、今日のゲスト講師の方に告って振られた」と過去を明かす一幕もありました。COCO教頭:高校時代はサッカー部で、選手とマネージャーの関係だったじゃないですか。猪狩:そうなんですよね(笑)。のりりんとは年齢が2つ離れていて、のりりんが1年生のときに俺が3年生やから……高校生のときの2歳って差があるよね。COCO教頭:そうですね。3年生はおもしろいおかしい人たちやな、と思っていました。自由な人が多かったですね。猪狩くんも自分の好きなことをやっている感があったので、すごくかっこいいなと思っていましたよ。猪狩:そうなんや! ありがとうございます。COCO教頭:我々の高校は、残念ながら廃校になってしまったんですけど……(笑)。猪狩:俺、こないだ通ってんけど! めっちゃでっかいマンションなってて、通ってた高校がなくなるって切ないなぁ~って。COCO教頭:切ない……。だから、生徒(リスナー)も高校生活楽しんだほうがいいよ!猪狩:高校って最高ですよ! いっちばん楽しかった!COCO教頭:私は……愛の告白もさせてもらいました。猪狩:そういうの言うんですか!?COCO教頭:私、NGないんですよ。猪狩:NGっていうか……僕の気持ちもあるじゃないですか!COCO教頭:そうやった(笑)。猪狩:そういう話も、どんどんしていくんですか?COCO教頭:猪狩くんがええんやったら、していきたいなと思ってます。当時のこと覚えてます?猪狩:明確には覚えてないんですけど……なんかコンビニの前に呼び出されて、不穏な空気を感じたんですよね。「これ、なんかあんのかな?」って。でもコンビニやから「普通の話かな」と思っていたら、そのときに告白されたんです。COCO教頭:(笑)。猪狩:コンビニの前で、立ち話で告白やと思わないじゃないですか。俺、めちゃくちゃびっくりして……! そりゃもう、まずシチュエーションを間違っていたよね。COCO教頭:そうか~。戦略ミスやな。猪狩:うん……いけるか! あんなとこで!COCO教頭:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/