異次元のたまご対決！「ふわふわのオムライスの上」or「プルプルのプリンの上」ベッドにしたいのはどっち？内田雄馬の選択も発表

どっちの“たまご系”の上がぐっすり眠れそう……!?ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)で放送されているコーナー『どっちのCat or Dog』では、日常の疑問を2択で質問しリスナーが投票。翌放送日にその結果を発表しています。11月28日(火)放送分で取り上げられたテーマは、『ベッドにして寝るなら?「ふわふわのオムライスの上 or プルプルのプリンの上」』です。この日のゲストである声優の内田雄馬さんと、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の見解もあわせて紹介します。こもり校長:たまご系で寝るならどっち? っていう(笑)。究極の二択ですね。内田:たしかに(笑)。僕はもう答えが出ています! 僕はオムライスです!こもり校長:なんでですか?内田:ライスの上で寝て……“オムがけ”です!COCO教頭:たまご布団!内田:これだったら、たまごを食べてしまってもまたかけ直してもらえるし(笑)。こもり校長:おかわりをもらおうとしている(笑)。内田:プリンは、どっちかというと「うずもりたい」というか。プリンの中に入り込みたいんですよね(笑)。こもり校長:なるほどな~。僕はプリン派なんです。なんか、ウォーターベッドみたいな感じがしていいかなって。内田:ボヨーンボヨンってね。こもり校長:浮いたように眠れそうでいいかな、って。機能的に考えてしまいました(笑)。●「ふわふわのオムライスの上」76.6%●「プルプルのプリンの上」23.4%●「ふわふわのオムライスの上」派・オムレツの部分が、疲れた体を包み込んで癒してくれそう。・たまごかけ布団にして眠れそう。内田:やっぱりそうだ!こもり校長:かけて寝たいんですね(笑)。●「プルプルのプリンの上」派・シンプルにプリンが好き。寝転がりながら、一生プリンを食べていたい!・ひんやりして気持ちよさそう。内田:これも間違いない!『どっちのCat or Dog』は、毎週月〜木曜の22時55分から放送されています(一部地域を除く)。このコーナーへの投票や過去放送分の結果は、番組のサイトでご確認ください。内田雄馬さんは、11月29日(水)にニューアルバム『Y』をリリース。初めて作詞作曲を手がけた「旅路」も収録されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/