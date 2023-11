Spotifyが2023年の音楽を振り返る年間ランキングを発表した。

このランキングは5億7400万人以上のSpotifyユーザーによる今年のリスニングデータをもとに制作された。発表されたランキングによると、今年国内で最も再生されたアーティストはMrs. GREEN APPLE、最も聴かれた楽曲はYOASOBIの「アイドル」、最も再生されたアルバムは昨年に引き続き優里の「壱」だった。SNSでシェアされたアーティストの第1位にはJO1がランクイン。また海外でもっとも再生された日本の楽曲は、2年連続で藤井風の「死ぬのがいいわ」だった。

またSpotifyではユーザーが自身の聴取履歴から2023年を振り返ることができる年末恒例の企画「Spotifyまとめ 2023」を公開。これに合わせて明日12月1日から3日まで東京・アンテナ21にて「Spotifyまとめ2023 ポップアップイベント」を開催する。詳細はSpotify JapanのX公式アカウントで確認しよう。さらにSpotifyは、1年間アーティストをサポートしてくれたファンに贈る、Spotifyトップリスナー限定グッズを期間限定で用意。対象となる参加アーティストのトップリスナーには、期間中Spotifyアプリ上で案内される。日本からはXGがこの企画に参加する。

2023年 Spotifyジャパンランキング

国内で最も再生されたアーティスト

1. Mrs. GREEN APPLE

2. Vaundy

3. YOASOBI

4. back number

5. Official髭男dism

6. BTS

7. 優里

8. 米津玄師

9. Ado

10. あいみょん

国内で最も再生された楽曲

1. アイドル / YOASOBI

2. 怪獣の花唄 / Vaundy

3. Subtitle / Official髭男dism

4. ダンスホール / Mrs. GREEN APPLE

5. W / X / Y / Tani Yuuki

6. Overdose / なとり

7. KICK BACK / 米津玄師

8. 美しい鰭 / スピッツ

9. ペテルギウス / 優里

10. シンデレラボーイ / Saucy Dog

国内で最も再生されたアルバム

1. 壱 / 優里

2. strobo / Vaundy

3. ANTENNA / Mrs. GREEN APPLE

4. ユーモア / back number

5. Attitude / Mrs. GREEN APPLE

6. Proof / BTS

7. UTA'S SONGS ONE PIECE FILM RED / Ado

8. 弐 / 優里

9. THE BOOK / YOASOBI

10. LOVE ALL SERVE ALL / 藤井風

国内で最もSNSでシェアされたアーティスト

1. JO1

2. BE:FIRST

3. INI

4. Mrs. GREEN APPLE

5. NewJeans

海外で最も再生された日本のアーティスト

1. YOASOBI

2. 藤井風

3. XG

4. 米津玄師

5. 久石譲

6. Ado

7. RADWIMPS

8. Eve

9. ONE OK ROCK

10. LiSA

海外で最も再生された国内アーティストの楽曲

1. 死ぬのがいいわ / 藤井 風

2. アイドル / YOASOBI

3. KICK BACK / 米津玄師

4. NIGHT DANCER / imase

5. 夜に駆ける / YOASOBI

6. SHOOTING STAR / XG

7. LEFT RIGHT / XG

8. すずめ / RADWIMPS、十明

9. Tokyo drift(Fast & Furious)/ TERIYAKI BOYZ

10. まつり / 藤井風

2023年 Spotifyグローバルランキング

世界で最も再生されたアーティスト

1. テイラー・スウィフト

2. バッド・バニー

3. ザ・ウィークエンド

4. ドレイク

5. ペソ・プルマ

世界で最も再生された楽曲

1. Flowers / マイリー・サイラス

2. Kill Bill / シザ

3. As It Was / ハリー・スタイルズ

4. Seven(feat. Latto)/ ジョングク(BTS)

5. Ella Baila Sola / Eslabon Armado

世界で最も再生されたアルバム

1. Un Verano Sin Ti / バッド・バニー

2. Midnights / テイラー・スウィフト

3. SOS / シザ

4. Starboy / ザ・ウィークエンド

5. Mañana Será Bonito / カロルG