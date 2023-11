2022年5月に上演された新川直司原作によるミュージカル「四月は君の嘘」のコンサートバージョン「Your Lie in April The Musical in Concert」がイギリスにて開催決定。2024年4月にロンドンのシアターロイヤル・ドルリー・レーン劇場で上演される。

ミュージカル「四月は君の嘘」は「デスノート THE MUSICAL」を手がけ、グラミー賞など多くの賞にノミネートされてきたブロードウェイ作曲家のフランク・ワイルドホーンが音楽を担当。脚本はジブリ映画「かぐや姫の物語」の共同脚本でも知られる坂口理子が務めた。今回のコンサートバージョンは、ロンドン・ウェストエンドでの10公演が完売した「デスノート THE MUSICAL イン・コンサート」のプロデューサーが手がける。演出家としてニック・ウィンストン、デザイナーとしてジャスティン・ウィリアムズの参加が決定した。出演キャストは続報を待とう。

コンサート化を受け、フランク・ワイルドホーンからはコメントが到着。アニメ「四月は君の嘘」に感涙しすぐにピアノに向かったことを振り返る。公演に向けては「ウェストエンドの観客の皆さんに英語による(本作の)デビューをご披露できることを大変うれしく思っています」と喜びを伝えた。

フランク・ワイルドホーン(ミュージカル「四月は君の嘘」作詞・作曲)コメント

私は「四月は君の嘘」のアニメ版を拝見しました。あまりの感動に涙がとまらず、その後すぐにピアノに駆け寄り、インスピレーションに打たれて作曲しました。この作品は音楽が持つ癒しの力へのラブレターであり、家族、友情、喪失、初恋、そして子どもから若者への移行期といった非常に普遍的なテーマを描いた成長物語です。ウェストエンドの観客の皆さんに英語による(本作の)デビューをご披露できることを大変うれしく思っています。

コンサート版「Your Lie in April The Musical in Concert」

期間:2024年4月8日(月)~9 日(火) 各回19:30開演

会場:イギリス ロンドン ウェストエンド シアターロイヤル・ドルリー・レーン劇場