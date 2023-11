ノルケイン ジャパンは11月24日、Wild ONEコレクションから2つの新作モデル「Wild ONE Gold」「Wild ONE All Black」を追加した事を発表した。

Wild ONEコレクションの新作モデル

両モデルは、同コレクションにおいて革新的なケースデザイン、NORTEQテクノロジー、高性能なケニッシ製マニュファクチュール・キャリバーを搭載している。

ブラックの3層レーザーカットダイヤルにはノルケインのロゴをあしらい、ゴールドまたはブラックの針とダイヤモンドカットのスケルトンインデックスが配されているのも特徴となっている。

「Wild ONE Gold」は、18Kソリッドゴールドを使用した世界限定99本のモデル。42mmケースのトップ部分にはサテン仕上げとポリッシュ仕上げを施した18Kレッドゴールドを採用し、ケースバック部分にはノルケイン独自の高性能素材であるブラックのNORTEQを取り入れている。

「Wild ONE Gold」

各パーツが同コレクションの特徴であるラバー製ショックアブソーバーを挟み込み、高性能で耐衝撃性に優れたスポーツウォッチを実現している。

サンドブラスト仕上げのチタン製コンテナに格納されたムーブメントには、ケニッシによるCOSC認定クロノメーター、70時間パワーリザーブのノルケイン・マニュファクチュール・キャリバーNN20/1が格納。サファイアケースバックを通し、ノルケイン製ローターの動きが鑑賞出来る。

「Wild ONE All Black」は、新月の暗い砂漠の情景にインスパイアされた42mmで、「Wild ONE Gold」と同様の基本スペックを備えている。

「Wild ONE All Black」

オールブラック・ケースを採用しているほか、ラバー製ショックアブソーバーの挟み込むケージもブラックカラーのNORTEQ製ケージが配されており、5,000Gの衝撃テストをクリアしているという。

各モデルにはアニマルクルエルティフリーのミラネーゼパターンのブラック・ラバー・ストラップと、ブラックのNORTEQピン・バックルが装着。Wild ONE Goldには、オプションで18Kレッドゴールドのピン・バックルも用意している。

また、200m防水で4年の国際保証が付いている。購入時に必要情報をすべて登録すると、5年にアップグレードできる。

価格は、「Wild ONE All Black」が84万7,000円で、「Wild ONE Gold」がブラックのNORTEQ尾錠仕様で217万8,000円、尾錠を18K 5Nレッドゴールドにアップグレードした場合は246万4,000円。