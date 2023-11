内田雄馬「自分の言葉で楽曲を届けたい」ニューアルバム『Y』には初の自作曲「旅路」収録

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月28日(火)の放送は、声優でアーティストの内田雄馬さんがゲスト出演。29日(水)リリースのニューアルバム『Y』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。その前編。●後編はこちらこもり校長:内田雄馬先生は、11月29日に2年ぶりとなるアルバム『Y』をリリースされます。おめでとうございます!内田:ありがとうございます!こもり校長:11月29日にリリースするのは、雄馬先生が“肉好き”だからなんですか?内田:そうなんですよ~。実は、“いい肉の日”にかけています!COCO教頭:本当に!? そんなことある!?(笑)。内田:ちょうどここが、リリースのタイミングに良かったんですけど(笑)。「“いい肉の日”が水曜日じゃん!」、「ここでいくしかない!」ということで、この日になりました。こもり校長:全13曲が収録されていますが、雄馬先生の自作曲「旅路」も含まれています。作詞作曲が初ということですけど、これはどういうふうに作っていったのですか?内田:今回は、自分自身と向き合うみたいなことをテーマにしていたので、自分の言葉で楽曲を届けたいなと思って作ったんです。ピアノで遊んで弾くみたいなことをやっていたので……まず詞を書いて、その詞で思い浮かんだメロディを作って、そのメロディに合わせて歌詞を書いて……というのを何回か繰り返して。家でチクチクチクチク~と作りました(笑)。こもり校長:本当にいろんな面が見られますよね。1曲の中でもクールにラップ調で歌っていたり、音サビの部分ではポップに踊っているのがイメージできたり。それがアルバムにも表れていますね。雄馬先生の器用な感じが楽曲にもでていると思うし、今の雄馬先生が見れるアルバムなのかなと思います。内田:ありがとうございます! 今回は余すところなく詰め込んで作ったので、初めての方にも聴いてもらいたいですね。COCO教頭:1個確認なんですけど……このアルバムは1人で歌われています?内田:1人で歌われて……え?COCO教頭:……ってなるぐらい、声のレパートリーがすごくて。楽しませていただきました。内田:ありがとうございます!こもり校長:(完全限定生産盤の5th Anniversary BOXに)一緒に付いてくる「内田雄馬化カード」というのは何ですか? 同じカードが3枚入っていますけど!?内田:あははは! 1枚ずつお手にとっていただけますか?こもり校長:持ちましたよ?COCO教頭:はい……?内田:お二人とも手にとりましたね? もう、内田雄馬です! ようこそ! 内田雄馬へ!COCO教頭:……(笑)。こもり校長:いや、あ~…………一旦、「内田雄馬です」。COCO教頭:「内田雄馬でございます。初めまして」。全員:(笑)。内田:そのカードを手にすると、内田雄馬になってしまう、というものです。COCO教頭:そんな神のようなカードがあるんですか?こもり校長:逆に、なんでこれを配ろうと思ったんですか?内田:最近のシングルにも何回か入れているんですけど、『全人類内田雄馬化計画γ』というのをやっているんです!こもり校長:人生を賭けたプロジェクトなんですね。COCO教頭:壮大だな(笑)。内田:今、SCHOOL OF LOCK! を聴いているみんなも、もう内田雄馬になってる……!COCO教頭:カードはないけど……?内田:もう内田雄馬を心に飼っています……!こもり校長:それが、いつか自分より大きくなると内田雄馬になるっていう。COCO教頭:乗っ取られるんだ!内田:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/