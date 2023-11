景井ひな 2023年は「ポケモンゲームをやり込んだ」“個人的コトバトレンド”は「種族値、調べなきゃ」

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。11月27日(月)の放送では、2023年の個人的トレンドを発表しました。そのなかから、コト部門、モノ部門、コトバ部門についてのコメントを紹介します。景井:今夜は、私、景井ひなの個人的な2023年のトレンドを……まだ11月ですが、発表したいと思います!景井:やっぱりそうですよね! この1年の中で一番濃かった思い出が、カンヌ国際映画祭です。世界のクリエイター7人のうちの1人として選んでいただいて出席したんですけど、実際にレッドカーペットも歩けて貴重な経験をさせていただきました。このカンヌ国際映画祭が、初海外だったんですよ! 人生初の経験をしたっていうことで、コト部門は「カンヌ国際映画祭」が受賞しました~!景井:今までは、ジンギスカンが食べられなかったんです。なんですが……札幌コレクションだったり、いろいろ札幌のお仕事をしているなかで、「おいしいジンギスカンのお店がある」と連れて行ってもらったことで、初めて食べられるようになりました! それ以来、札幌に行くお仕事のときは、毎回そのジンギスカン屋さんに行ってます!お店の名前を言いたいんだけど……店内が結構狭めなんですよ。ここで言っちゃうと、みんな行きそうだけど……でも言います! 『ラムグチカズヤ』! 臭みもなく、本当においしいんです! 札幌に住んでいる方とか札幌に旅行や仕事で行かれる方は、ぜひ寄ってみてください!景井:これはポケモンの用語なんですけど、この1年間めちゃくちゃポケモンゲームをやりまして……! “種族値”っていうのは……ポケモンをやっていた方はなじみある言葉だと思うんですけど、ポケモン一体一体ごとにあるデータみたいなものを『種属値』っていうんです。その種属値をどう伸ばしたら、どう育てていったら、このポケモンは強くなるのか? っていうのがまとめサイトとかに書いてあるんです。それを見て、めちゃくちゃ調べてやり込んでいました。このほかに、ヒト部門ではBLACKPINK、ウタ部門ではNewJeansの「ETA」を選びました。今回の部門分けは、マイナビティーンズラボ【2023年】10代女子が選ぶトレンドランキングを参考にしています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/