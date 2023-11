大分県初の大型野外フェス「ジゴロック2024~大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL~supported by ニカソー」が、2024年3月16日と17日に大分・大分スポーツ公園にて開催される。

大谷ノブ彦(ダイノジ)が発起人となったこのフェスはもともと今年春の開催を予定していたが、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止に。大谷は1年を経ての開催を控え、“地獄極楽温泉”と呼ばれる大分の温泉にちなみ「地獄が先かい!と幼い頃は突っ込んでましたが、生きていたらいいことばかりやないことがわかります。つらく苦しいことも沢山、でもそれがあったから今の自分があるのだなと、これ最強のキャッチフレーズやなと思ってます」と喜びを語っている。

出演アーティスト第1弾も発表され、16日はSIX LOUNGE、東京スカパラダイスオーケストラ、ばってん少女隊、HEY-SMITH、WurtS、17日は氣志團、-真天地開闢集団-ジグザグ、超ときめき♡宣伝部、ももいろクローバーZの出演が明らかに。またDJダイノジも両日とも出演する。イープラスでは12月19日までチケットの先行販売を実施中。

ジゴロック2024~大分“地獄極楽”ROCK FESTIVAL~supported by ニカソー

2024年3月16日(土)大分県 大分スポーツ公園

<出演者>

SIX LOUNGE / DJダイノジ / 東京スカパラダイスオーケストラ / ばってん少女隊 / HEY-SMITH / WurtS / and more



2024年3月17日(日)大分県 大分スポーツ公園

<出演者>

氣志團 / -真天地開闢集団-ジグザグ / 超ときめき♡宣伝部 / DJダイノジ / ももいろクローバーZ / and more

ダイノジ コメント

大谷ノブ彦

大分県佐伯市という小さな街で育ちました。

大好きな故郷で若い頃ロックを、ポップミュージックを聴いて生きてきました。



念願の大分での大型野外ロックフェス



九州で大型野外ロックフェスないの大分だけやないかなぁと気づいたのは何年前やろか。

地方創生に興味持ち始め、愛する故郷大分のためになんか俺たちできないものか、ぼんやり思いはじめた時、

温泉はあるわ、食事は美味いわ、自然は綺麗だわ、人は優しくて、親切で心根の熱い人ばかり。

こんないいところに最高のロックフェスがあったらまたまた最高やなと思いはじめました。



ひょんなことから点が繋がったのは、東京スカパラダイスオーケストラの大分公演を観に行った時。

あの日メンバーの皆さんに、「その時が来たらお力を貸してください」と伝えたとき、何も決まってないのにオッケーしてくれたメンバーの皆さんのあの笑顔にまるであの日に聴いていたロックやポップミュージックのことを思い出しました。



地獄極楽温泉



大分の温泉をこう呼びます。

地獄が先かい!と幼い頃は突っ込んでましたが、生きていたらいいことばかりやないことがわかります。

つらく苦しいことも沢山、でもそれがあったから今の自分があるのだなと、これ最強のキャッチフレーズやなと思ってます。



苦労の果てにたどり着くこの2日間。

どうやらものすごい2日間になりそうです。

芸人の仲間にも声をかけてます。



大分県がやがて、おんせん県の次にジゴロック県と呼ばれるように走り抜けますね。

みんなで作り、みんなで優勝しましょう。



ジゴロックです。

張り切ってどーぞ!!

大地洋輔

皆さん!! ついに!! おまちかねのジゴロック開催です!!



お待たせ致しました!!!



出演アーティストの皆さん、スタッフさん、芸人さん本当に感謝です! ありがとうございます!



「いつか大分でロックフェスを!」

それをずっとずっと夢見てました! それがついに叶います!!



さぁ後は楽しむだけです!



僕も皆さん以上に楽しみます!!

当日我々の地元大分でお待ちしてます!!!



ジゴロックを大分を満喫してください!!

大分の人は皆さんをもてなしますよ!!!



最高な思い出を作ってください!!