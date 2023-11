2024年2月24、25日に東京・有明アリーナにてK-POP音楽祭「Kstyle PARTY」が開催される。

音楽祭のタイトルに冠されている「Kstyle」は、ライブドアが運営する韓国エンタテインメントメディア。2月24日公演に&TEAM、BOYNEXTDOOR、DXTEEN、EVERGLOW、Weeekly、25日公演にEVNNE、fromis_9、TEMPEST、XG、YENAの出演が決定しており、両日ともに出演者の追加発表が予定されている。

チケットの先行予約は、livedoor MOBILEユーザーが加入できるSIM型のファンクラブ「推しパス」会員を対象に受付中。1次予約期間は12月5日23:59まで、2次予約期間は12月6日12:00から19日23:59まで。

Kstyle PARTY

2024年2月24日(土)東京都 有明アリーナ

<出演者>

&TEAM / BOYNEXTDOOR / DXTEEN / EVERGLOW / Weeekly / and more



2024年2月25日(日)東京都 有明アリーナ

<出演者>

EVNNE / fromis_9 / TEMPEST / XG / YENA / and more