福山雅治、aiko、藤井風、Ado…「COUNTDOWN JAPAN 音楽チャート」今週のTOP10（11月25日付）

ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00~13:55)。11月25日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(11月25日(土)付)を発表しました。9月9日(土)以来、約2ヵ月ぶりのランクイン! また「第74回NHK紅白歌合戦」に初出場することも決定しています!初登場! 12月4日(月)に配信リリースされる新曲で、12月8日(金)公開の映画「あの花が咲く丘で、君とまた出会えたら。」の主題歌に起用されています。初登場! 日曜劇場「下剋上球児」(TBS系)の主題歌で、11月20日(月)には、自身のYouTubeチャンネルにて、同曲のミュージックビデオが公開されました。先週の10位から3ランクアップ↑ 12月6日(水)リリースのアルバム『12 hugs (like butterflies)』に収録されている1曲。また、2024年4月21日(日)には、初の単独アリーナライブ「羊文学 LIVE 2024 "III"」が横浜アリーナで開催されます。初登場! 11月22日(水)にリリースされたニューシングル。また、2024年1月27日(土)から『aiko Live Tour「Love Like Pop vol.24」』の開催が決定しています。先週の4位から1ランクダウン↓ 12月3日(日)には、ORANGE RANGEとのツーマンライブ「SUPER BEAVER×ORANGE RANGE」が沖縄県・沖縄市民会館でおこなわれます!ランキング圏外から再登場↑ 11月22日(水)に開催された音楽アワード「MTV VMAJ 2023」で、同曲が「Best Animation Video」と「Song of the Year」の2冠に輝きました!先週の11位から8ランクアップ↑ テレビアニメ『呪術廻戦』第2期「渋谷事変」のオープニングテーマ。11月17日(金)には、同曲のストリーミング累計再生回数が1億回を突破しました!先週の1位から1ランクダウン↓ 現在放送中のドラマ「いちばんすきな花」(フジテレビ系)の主題歌。11月24日(金)には、自身のYouTubeチャンネルにて、同曲のミュージックビデオが公開されました。そして、今週の第1位は……?先週の3位から2ランクアップ↑ 9月に配信リリースされ、ストリーミング累計1億回再生、TikTokでの総再生回数は30億回を突破! 先日、発表された「日本レコード大賞」でも優秀作品賞に輝いています。――番組ではほかにも、ゲストパートにCharaさんが登場。2024年1月におこなわれるバースデーライブ「Chara Birthday Party 2024 “VELVET SUNSET”」のお話などを伺いました。----------------------------------------------------<番組概要>番組名:JA全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア:TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時:毎週土曜 13:00~13:55パーソナリティ:ジョージ・ウィリアムズ、安田レイ番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/cdj/