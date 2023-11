「これお母さんのニットなんだよね」相手の服装を「ダサい」と思っても口に出すのは要注意！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。11月27日(月)の放送では、番組冒頭で季節と洋服が話題になりました。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の私服の話と、校長の失敗談を紹介します。こもり校長:この週末は寒かったね。でもそのちょっと前は暑かったり、急に寒くなったり……明日は暑くなるらしいよ。COCO教頭:もう、何がしたいの? っていうね(笑)。こもり校長:季節が俺らをもてあそんでいるよね(笑)。COCO教頭:そうだね(笑)。こもり校長:俺と教頭が出会ったのは4月だけど、冬のCOCOはどんな感じなの?COCO教頭:冬のCOCO!? 夏COCOにも興味なかったのに?こもり校長:夏COCOは、「緑の変な柄のワンピースを着る人」という。ジャングル柄みたいな……(笑)。COCO教頭:ずっと言ってんな! でも……冬はジャングルCOCOではなくなる(笑)。厚着になりますし、セーター率が上がりますね。暖をとりたい! 首という首を温めたい!こもり校長:セーターのイメージあるわ!COCO教頭:だから、柄物というよりは“暖”という感じですね。こもり校長:今日は……おもしろい組み合わせの服を着ているよね。ボーダーのニットにまっ黄色のダウンジャケットという。COCO教頭:これは、実家から持って帰ってきちゃいました(笑)。こもり校長:そうなんだ。でも、あんまりいじると……前に、クマちゃん柄で“M”って入っているショッキングピンクのニットを着てきて(笑)。「これはダサいぞ!」と。「教頭! それはめちゃくちゃダサい! めちゃくちゃダサい!」と言いまくっていたら、最後に教頭が「でも、これお母さんのニットなんだよね……」って(笑)。COCO教頭:あはは!こもり校長:「ごめん! お母さんごめん!」って。COCO教頭:校長、ずっと反省(笑)。授業(放送)が終わったあとも、ずっと反省してたね(笑)。全然いいんだけどね。こもり校長:「先に言ってよ!」って(笑)。COCO教頭:校長はどんな感じなの?こもり校長:俺は冬になると……着るブランドが変わるって感じ。季節によって変わるんだよね、夏はこういうブランドが着たい! 冬になるとこういうブランドが着たい! とか……。俺の着る服って、3ブランドくらいで構成されているんだよね(笑)。COCO教頭:意外とそうなんだ!こもり校長:好きなブランドが3つあって、その3つがずっと回っているんだけど。俺のなかで、冬物が強いブランド、夏物が強いブランドというのがあって。COCO教頭:夏は黒が多かったじゃん? 冬もそんな感じなの?こもり校長:冬は自然色が増える。今日みたいな感じだね。COCO教頭:アースカラーね。今日はTシャツを重ね着して、グレーの上にベージュみたいなのを着ていますけど。こもり校長:今着ている服は、全部自然の色で染めているの。着色料とかじゃなくて、黒は泥染めだったりして伝統的な手法なんだよね。この黒のTシャツも染めの色落ち止めをしてないから、着れば着るほど色がどんどん落ちていくの。俺は服に温度を感じるタイプだから、手作業で縫われたものとか……人の温もりを感じるものを、冬は着たくなる。COCO教頭:めっちゃいいじゃん!こもり校長:冬はそういうのが増えて、あったか~い人になる(笑)。COCO教頭:ファッションはおもしろいね。この日は「古着が好き!」をテーマに放送。10代のリスナーが自身の持っている古着を紹介し、入手したエピソードや現在の価値などを話していきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/