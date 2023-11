Mrs. GREEN APPLE「堂々としてればええぞ！」“Just a Friend”な関係に悩む片思い中の10代にエール

Mrs. GREEN APPLEがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」。11月27日(月)の放送では、恋に悩むリスナーのメッセージを紹介し、楽曲とともに励ましの言葉を届けました。大森元貴 (Vo/Gt):今夜は、「君とミセス」という授業をおこないます! 12月からはツアーも始まるということで、生徒(リスナー)のみんなに僕たちの曲をもっと知ってもらいたいしいろいろと聴いてもらいたいな、という思いのもとにこちらの授業が生まれました!藤澤涼架 (Key):「こんな時、ミセスのこの曲を聴いています!」というメッセージをもとに、その曲をみんなで一緒に聴いていきます!私は同い年の男の子A君に恋する乙女です! 私とA君は、保育園からの幼なじみでずっと一緒に遊んでいました。でもA君に、私がA君のことが好きということがバレてしまいました。そこからというもの、なぜか直接会ってしゃべるのが気まずくなってしまい、今にいたるというわけです。もし、気まずくなっていなければ、もっと積極的にしゃべっていたりしているはずです。でもそう上手くはいきません……。こんなときに、いつも私が聴いているのが、「Just a Friend」です。もう本当に、この曲の歌詞通りなんです……。(12歳)若井滉斗 (Gt):ほんとにこの歌詞の通り、ちょっとくすぐったい感じというかさ……。この曲を聴いて頑張ってほしいな、と思うけども……。大森:「自分が相手のこと好きなのが相手にちょっと伝わっちゃったっぽい」、「バレちゃった、気まずい」……若井さんだったらどうですか?若井:これはね……相手の気持ちを、自分から直接確認するっていうのもやっぱり大事だと思うから。大森:結構攻め攻めですね。若井:覚悟がいることだと思うんだけども。2人きりの瞬間とかがあったら、遠回しでもいいから聞いてみるのもいいのかもしれないね。大森:そんな引け目に思うことじゃないよな。堂々としてればええぞ!若井:そうそう! そうだぜ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55(「ミセスLOCKS!」は毎週月曜に放送)番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/