ELLEGARDENが今年8月に開催した千葉・ZOZOマリンスタジアム公演の模様を収録したライブBlu-ray / DVD「Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023 at ZOZOMARINE STADIUM」が、12月27日にリリースされる。

ELLEGARDENは昨年末にリリースした約16年ぶりのアルバム「The End of Yesterday」を携え、全国36公演におよぶライブハウスツアーを開催。その後7月から8月にかけて全国5都市の大規模会場を巡るワンマンツアー「Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023」を行った。ZOZOマリンスタジアム公演はこのワンマンツアーのファイナルで、ダブルアンコールまで全25曲が披露された。

また12月27日には、Prime Videoで配信された長編ドキュメンタリー映画「ELLEGARDEN : Lost & Found」のパッケージ版の同時リリースも決定。これら2作品をコンパイルした同梱版も発売される。

ELLEGARDEN「Get it Get it Go! SUMMER PARTY 2023 at ZOZOMARINE STADIUM」収録内容

01. Breathing

02. Space Sonic

03. Supernova

04. チーズケーキ・ファクトリー

05. Mountain Top

06. Fire Cracker

07. Stereoman

08. 風の日

09. The Autumn Song

10. No.13

11. Missing

12. Perfect Summer

13. サンタクロース

14. Sliding Door

15. Salamander

16. ジターバグ

17. 虹

18. スターフィッシュ

19. 瓶に入れた手紙

20. Make A Wish

21. Strawberry Margarita

<アンコール>

22. Goodbye Los Angeles

23. 高架線

24. Pizza Man

<ダブルアンコール>

25. 金星