西野カナがデビュー15周年を記念して、初のオールタイムベストアルバム「ALL TIME BEST ~Love Collection 15th Anniversary~」と映像作品集「MV Collection ~ALL TIME BEST 15th Anniversary~」を2024年2月14日にリリースすることを発表した。

2023年2月20日でデビュー15周年を迎えた西野。2019年2月から活動を休止しているが、本日11月27日にX公式アカウントにて突如直筆メッセージを投稿し、2作品の発売を発表した。オールタイムベストは全4枚組で、DISC 1からDISC 3には全シングル35曲とリード曲、DISC 4にはアルバムカップリング135曲の中からファン投票で選ばれた上位10曲を収録。初回限定盤には選りすぐりのライブパフォーマンスとライブMCの映像を収めたBlu-ray / DVDも付属する。特設サイトではDISC 4に収録されるカップリング曲のファン投票を受け付けている。

一方、映像作品集には43曲のミュージックビデオを完全収録。撮影の裏側が垣間見えるメイキング映像ダイジェストや、初収録となる全シングル曲のCMも収められる。

それぞれの作品全体に本人の思いが込められているとのことで、西野は「私自身改めて聴いてみると、この曲は上京したばかりの頃だったなとか、この曲はツアーの一曲目でドキドキしたな、みんなで一緒に歌って楽しかったなと、懐かしく温かい気持ちになりました。これまでの日々には、キラキラした青空の日も、ブルーな雨降りの日も、皆さんそれぞれにあったのかなと思います。そんな一つひとつの皆さんの大切な思い出に、改めて寄り添える機会になれたら嬉しいです」とコメントしている。

西野カナ コメント

活動休止中ではありますが、今年でデビュー15周年を迎えました。

応援してくださる皆さん、本当にありがとうございます。

このたび15周年の記念に、皆さんとの思い出がたくさん詰まった楽曲たちを、

「ALL TIME BEST」と「MV Collection」としてリリースすることになりました。

楽曲とともに思い出を辿れるよう、リリース順に収録しています。

私自身改めて聴いてみると、この曲は上京したばかりの頃だったなとか、

この曲はツアーの一曲目でドキドキしたな、みんなで一緒に歌って楽しかったなと、

懐かしく温かい気持ちになりました。

これまでの日々には、キラキラした青空の日も、ブルーな雨降りの日も、

皆さんそれぞれにあったのかなと思います。

そんな一つひとつの皆さんの大切な思い出に、改めて寄り添える機会になれたら嬉しいです。

西野カナ「ALL TIME BEST ~Love Collection 15th Anniversary~」収録内容

DISC 1[2008年-2010年]

01. I

02. glowly days

03. Style.

04. MAKE UP

05. 遠くても feat.WISE

06. 君に会いたくなるから

07. 君の声を feat.Verbal Lead

08. もっと…

09. Dear・・・

10. MAYBE

11. Best Friend

12. 会いたくて 会いたくて

13. if

14. 君って

DISC 2[2011年-2014年]

01. Distance

02. Esperanza

03. たとえ どんなに・・・

04. SAKURA, I love you?

05. 私たち

06. GO FOR IT !!

07. Always

08. Believe

09. 涙色

10. さよなら

11. We Don't Stop

12. Darling

13. 好き

14. 恋する気持ち

DISC 3[2015年-2018年]

01. もしも運命の人がいるのなら

02. トリセツ

03. A型のうた

04. No.1

05. あなたの好きなところ

06. Have a nice day

07. Dear Bride

08. 君が好き Rearrange ver.

09. パッ

10. Girls

11. 手をつなぐ理由

12. アイラブユー

13. Bedtime Story

DISC 4 投票盤

アルバム・カップリング135曲の中から、投票により上位10曲を選出したファン投票盤

初回限定盤付属Blu-ray / DVD

これまでのLIVE映像から、BESTパフォーマンスを集めたLIVE BEST、飾らないキャラクターを垣間見ることができるLIVE MC BESTを収録

西野カナ「MV Collection ~ALL TIME BEST 15th Anniversary~」収録曲

01. I

02. glowly days

03. Style.

04. MAKE UP

05. 遠くても feat.WISE

06. 君に会いたくなるから

07. 君の声を feat.Verbal

08. もっと…

09. Dear・・・

10. Best Friend

11. 会いたくて 会いたくて

12. if

13. 君って

14. Distance

15. Esperanza

16. Alright

17. たとえ どんなに・・・

18. SAKURA, I love you?

19. 私たち

20. GO FOR IT !!

21. Be Strong

22. Always

23. Believe

24. 涙色

25. さよなら

26. We Don't Stop

27. Darling

28. 好き

29. 恋する気持ち

30. もしも運命の人がいるのなら

31. トリセツ

32. A型のうた

33. No.1

34. あなたの好きなところ

35. Have a nice day

36. Dear Bride

37. パッ

38. Girls

39. 手をつなぐ理由

40. アイラブユー

41. Bedtime Story

42. 29

43. Mama