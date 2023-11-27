12月4日放送のTBS系「CDTVライブ！ライブ！」2時間スペシャルの出演アーティスト第2弾が発表された。
このたび出演が発表されたのはJUNG KOOK（BTS）、NEWS、Sexy Zone、Travis Japanの4組。JUNG KOOKは「Seven (feat. Latto)」「Standing Next to You」をパフォーマンスし、NEWSは「ギフテッド」「JUMP AROUND」をスペシャルメドレーで届ける。またSexyZoneは、菊池風磨主演のドラマ主題歌「人生遊戯」、Travis Japanは「LEVEL UP」をテレビ初披露する。
TBS系「CDTVライブ！ライブ！」
2023年12月4日（月）19:00～21:00
＜出演者および歌唱曲＞
ATEEZ「미친 폼（Crazy Form）」
JUNG KOOK「Seven (feat. Latto)」「Standing Next to You」
Superfly「Ashes」
Sexy Zone「人生遊戯」
Travis Japan「LEVEL UP」
NEWS「ギフテッド」「JUMP AROUND」
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